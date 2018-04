LÄGE ATT SATSA PÅ SIDNEY? Kan Sidney Crosby vara en spelare för ditt lag i Stanley Cup-coachen? Foto: All Over Press

I morgon måndag drar vi i gång Stanley Cup-coachen här på hockeysverige.se. Här har vi samlat ihop några tips till dig som ska sätta ihop ditt lag till tävlingen.

Årets upplaga av NHL-coachen blev en succé. Över 1 000 lag anmäldes till tävlingen och därför har vi beslutat att även i år satsa på Stanley Cup-coachen, där man gör om presentkort från Gameday.se. Totalt kommer de 15 bästa i tävlingen att förses med priser.

På hockeysverige.se/stanley-cup-coachen kan du anmäla ditt lag – helt utan kostnad. Du får 20 miljoner kronor att lägga på sex spelare – en målvakt, två backar, tre forwards – samt en coach. Deras prestationer i slutspelet lägger grund för hur många poäng de får.

Så hur gör man för att bli framgångsrik i Stanley Cup-coachen? Här har vi samlat ihop några tips som är värda att ha i åtanke när man coachar sitt lag.

1) Leta reda på fynden

För att få ett så starkt lag som möjligt, med åtminstone en eller två pålitliga superstjärnor i sin uppställning, måste man komplettera med ett par billiga spelare. NHL-spelarna är till största del prissatta efter deras prestationer den här säsongen. Därför kan det vara bra att leta reda på spelare som kanske varit skadade en del under första halvan av säsongen eller bara haft oflyt med skyttet och fått sämre utdelning än de borde fått. Spelare som därför har prissatts lägre än de borde. Ett tips är också att hålla koll på vilka kedjor spelarna matchas i. Kanske får en ung spelare möjligheten högre upp i hierarkin eller i en powerplay-uppställning. Det är sådant som snabbt kan boosta siffror. Dailyfaceoff.com är en sajt som håller koll på alla kedjor i NHL. Håll den under uppsikt!

2) Vilka lag kommer att gå långt?

Till skillnad från NHL-coachen under grundserien kommer inte alla spelare att vara kvar i tävlingen slutspelet ut. Vissa försvinner längs vägen. För att skaffa dig bästa möjliga förutsättningar bör du därför försöka ringa in vissa lag som åtminstone tar sig ett par rundor in i slutspelet. I och med att Stanley Cup-coachen sätter i gång ett par matcher in i slutspelet kan du redan nu se vilka lag som står med ena foten i andra rundan. Läge att satsa på spelare från dessa lag.

3) Vilka är friska?

Glöm inte att kasta ett ögon på skadelistan innan du tar ut ditt lag så att alla spelare du har planerat att använda verkligen finns tillgängliga för spel. TSN har en bra lista över alla skadade spelare i ligan.

4) Välj rätt lagkapten – och akta dig för utvisningsminuterna

Lagkaptenen får dubbla poäng för alla poänggivande händelser med undantag för utvisningar där minuspoängen delas ut som vanligt. Byte av lagkapten räknas som ett vanligt byte. Att ha rätt kapten kan med andra ord vara skillnaden mellan att vara medelmåttig och att vara riktigt bra. Hitta en pålitlig spelare som du vet kommer att leverera. Var också noggrann med att välja spelare utifrån temperament. Finns det en intressant spelare som har en tendens att slåss, snacka med domaren eller spela på gränsen? Då kanske du ska fundera ett varv till huruvida det verkligen är värt att ta med honom. Varje tvåminutare i utvisningsbåset ger -1 poäng.

Du kommer åt Stanley Cup-coachen på http://www.hockeysverige.se/stanley-cup-coachen. Där finner du även alla regler, poängförklaringar och prisbord. In och ta ut ditt lag nu!