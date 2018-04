Joey Anderson. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund

I januari hjälpte han USA till JVM-bronset med ett ”C” på bröstet. Nu har forwardstalangen Joey Anderson avslutat sin collegekarriär och skrivit på NHL-kontrakt med New Jersey Devils.

Joey Anderson avslutade förra helgen sin juniorkarriär på bästa sätt. Då blev han amerikansk collegemästare med University of Minnesota-Duluth efter en finalseger mot University of Notre Dame i Frozen Four. Nu väljer 19-åringen att avrunda collegekarriären och satsa vidare mot NHL.

På söndagen skrev högerforwarden på sitt treåriga rookiekontrakt med New Jersey Devils, klubben som draftade honom som 73:e spelare i tredje rundan 2016. Det innebär att han omedelbart kommer att börja träna med Devils och finnas med i lagets stora trupp under den pågående slutspelsserien mot Tampa Bay Lightning.

LAGKAMRAT MED LILLEBROR

Sedan draften har Anderson hunnit utmärka sig på den internationella scenen. 2017 blev han juniorvärldsmästare med USA i Montréal och den här säsongen var han med om att ta brons vid JVM i Buffalo. Då som lagkapten för det amerikanska laget, som förlorade semifinalen mot Sverige.

Joey Anderson, vars lillebror Mikey Anderson också spelade JVM med USA och representerar University of Minnesota-Duluth, svarade för elva mål och 27 poäng på 36 matcher i NCAA den här säsongen. Den yngre Anderson-brodern, som är back, draftades i fjärde rundan av Los Angeles Kings förra sommaren