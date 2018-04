Nils Höglander. Foto: Bildbyrån och Ronnie Rönnkvist

Han debuterade i AIK redan ifjol som 15-åring och tog för sig rejält. I år har det gått lite tyngre. Men Nils Höglander anser att han fått den istid han förtjänat i klubblaget.

— Så ser jag det. Sedan är det upp till tränarna och sätta speltid, säger han till hockeysverige.se.

UPPSALA (HOCKEYSVEIGE.SE)

När hockeysverige.se träffade AIK:s jättetalang från Bockträsk, Nils Höglander, i december 2016 hade han nyligen debuterat i Hockeyallsvenskan. Han berättade då bland annat om sin A-lagsdebut

– Jag spelade bara 36 sekunder, ett byte. Jag fick sitta på bänken, men det var lite nervöst när jag fick kliva ut där efter att han (Roger Melin) sagt ”Nils, (Jesper) Bratt och ‘Karla’ (Fredrik Karlström) in”.

FLYTTADES TIDIGT UPP I A-LAGET

Första A-lagssäsongen i AIK gjorde han 24 matcher, fem mål och totalt åtta poäng. Nu skriver vi den 16 april och Höglander har just lagt sin andra A-lagssäsong bakom sig. Där svarade han för fyra mål och totalt sju poäng på 34 matcher.

– Tiden i Stockholm har börjat bra. Vi sågs för ett och ett halvt år sedan och det var tänkt att jag skulle flytta hit för att gå på ”HG” (Hockeygymnasiet). Sedan vart jag uppflyttad tidigt i A-laget och fick chansen där, vilket jag är jätteglad över, berättar den nu 17-åriga jättetalangen när hockeysverige.se träffar honom inför avresan till J18-VM i Ryssland.

– Det gick bra redan från början i A-laget och sedan har jag fått fortsätta där.

Samtidigt har den tidiga A-lagsdebuten betytt att skolarbetet har fått lida lite grann.

– I skolan har det blivit lite knepigt. Jag har försökt lösa det där så gott jag kan samtidigt som skolan är jätteduktiga på att fixa och dona för mig.

Hur ser du att din roll har växt under dina två säsonger i AIK?

– Det har inte hänt så mycket på dom här två säsongerna. Jag har egentligen haft samma roll hela tiden, men vi får se till säsongen som kommer. Då hoppas jag på lite mer istid så jag kan leverera mer.

Känner du en besvikelse över att inte ha fått mer istid?

– Nej, jag har väl fått den tid jag förtjänat. Så ser jag det. Sedan är det upp till tränarna och sätta speltid.

– Klart att jag vill ha mer speltid. Jag är en offensiv, energispelare. Får jag göra min grej bra så får jag mer istid också. Det här vet jag ju om. Självklart vill jag spela powerplay och sådana grejer, men, som sagt var, det är sådant jag måste förtjäna.

TRIVS BRA I SOLNA

När hockeysverige.se träffade Höglander på Mall of Scandinavia i december 2016 hade han just börjat lära sig hitta i Stockholm. ”Jag har den här SL-appen som jag använder (skratt). Så bra hittar jag inte, men jag hittar till Hovet i alla fall”, sa han då. Visserligen har han fortfarande en utbredd härlig Västerbotten-dialekt när han pratar, men han har funnit sig väl till rätta i sin nya hemstad.

– Jag bor i Solna och jag trivs jättebra här. Det jag saknar mest hemifrån är alla gamla kompisar som jag har kvar där uppe. Jag hinner ändå träffa dom lite på loven och sådana tillfällen. Hockeymässigt är det inte så mycket jag saknar därifrån, berättar Höglander som innan AIK spelade i Timrå och innan det i Clemensnäs.

– Jag har kommit in snabbt i laget och så vidare här i AIK, men nu i påskas var jag hemma och körde lite skoter med en polare.

VILL GÅ HELA VÄGEN

Nu har Nils Höglander rest till Ryssland för spel i U18-VM. Den här säsongen har han gjort åtta U18-landskamper där han svarat för totalt en assist.

– Förväntningarna på turneringen är att vi ska gå hela vägen. Det är också vad alla i laget vill.

– Själv vill jag bidra med poäng, mål och sådana grejer, men det är viktigt att jobba hårt också. Jag vet också att jag kan jobba hårt, åka mycket skridskor och sådana grejer.

Vad är styrkan i det här laget som nu saknar spelare så som Rasmus Dahlin och Filip Hållander?

– Det är grymt många skickliga spelare med och många som har varit uppe och spelat med seniorer också. Vi har mycket rutin kan man väl säga.

Vem avgör VM-finalen?

– Det gör Fredrik Granberg. Jag är helt säker på det, avslutar Nils Höglander med ett leende.