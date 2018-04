Det har inte pratats så mycket om Timothy Liljegren den här säsongen. Men faktum är att han inatt skrev in sig själv i AHL:s historieböcker. Detta genom en assist.

Inatt avslutades AHL:s grundserie. När Torontos Timothy Liljegren fanns med i förarbetet till Pierre Engvalls 2-1-mål på Filip Gustavsson som vaktade kassen för Belleville Senators innebar det att Liljegren nu är den 18-åring i AHL:s historia som har det högsta poängsnittet bland backar.

Rekordet innehölls tidigare av den nuvarande KHL-backen Vyacheslav Voynov från sin tid i Los Angeles Kings dåvarande farmarlag Manchester Monarchs.

Genom historien är det dock bara sex 18-åringar som spelat hälften av matcherna för att kunna räknas in i statistiken.

Liljegren gjorde totalt 17 poäng på sina 44 framträdanden i Toronto Marlies den här säsongen.

Timothy Liljegren's first period assist secures him the highest-ever points-per-game by an 18-year-old defenceman in the AHL, surpassing Slava Voynov. Not a big pool of guys (just 6 have played 40+ GP), but still encouraging. Would rank 8th among 19-year-olds with the same totals

— Jeff Veillette (@JeffVeillette) April 15, 2018