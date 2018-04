Marcus Johansson. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund

Den 23 januari fick han Brad Marchands armbåge i huvudet och drabbades av säsongens andra hjärnskakning. Sedan dess hade Marcus Johansson inte spelat. Men i natt gjorde han comeback för New Jersey Devils – i slutspelet – och hjälpte dem att reducera i serien mot Tampa Bay Lightning.

– Det är en lättnad att vara tillbaka, säger Johansson vars Devils vann med 5–2 i natt.

Marcus Johanssons första säsong i New Jersey Devils hade kunnat vara en betydligt roligare historia. Den 27-årige svensken begränsades till 29 matcher i grundserien på grund av två hjärnskakningar. Den senare till en följd av Brad Marchands fula armbågstackling i huvudet på svensken under en match den 23 januari.

Efter nästan tre månaders frånvaro var Johansson slutligen tillbaka i natt, lagom till den tredje matchen i conferencekvartsfinalen mot Tampa Bay Lightning.

– Det är en lättnad att vara tillbaka. Det har varit frustrerande att sitta vid sidan om. Det var länge sedan jag spelade nu, så jag är bara glad att jag är i gång igen, säger Johansson till northjersey.com.

I comebacken spelade han 14.30 och hade två skott på mål. Dock inga poäng. Devils kunde ändå vinna med 5–2 och reducerade serien mot Lightning till 1–2 i matcher efter ännu en framträdande insats av Taylor Hall, som hade ett mål och två assist.

”HAN VILL BARA VINNA”

Superstjärnan har inlett karriärens första Stanley Cup-slutspel med att göra fem poäng på tre matcher. Utöver att skjuta 1–1-målet i natt hade han förstaassist på Will Butchers 2–2-kvittering och Stefan Noesens segermål till 3–2 när Devils vände 1–2 till 5–2 med fyra obesvarade mål i tredje perioden.

– Hall är inte nöjd med att göra sitt första slutspel eller sin tredje slutspelsmatch. Han vill bara vinna, säger coachen John Hynes till nhl.com.

Devils, som återigen hade Jesper Bratt på läktaren, gjorde en förändring på målvaktsidan. Efter Keith Kinkaids mindre lyckade insats i match två fick Cory Schneider chansen mellan stolparna och tackade genom att stoppa 34 skott. Han tog därmed sin första seger under 2018 efter att ha haft ett par tunga månader där han störts av både skador och en vikande form.

Matchens avslutades med att domarna delade ut 100 utvisningsminuter i slutminuten. Samtliga fem utespelare i vardera lag fick en misconduct efter att saker och ting eskalerat. Totalt innehöll matchen 132 utvisningsminuter.

New Jersey – Tampa Bay 5–2 (0–0, 1–1, 4–1)

New Jersey: Taylor Hall (2), Will Butcher (1), Stefan Noesen (1), Blake Coleman (2), Ben Lovejoy (1).

Tampa Bay: Alex Killorn (4), Steven Stamkos (1).

Tampa Bay leder serien med 2–1 i matcher.