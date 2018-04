Markus Modigs. Foto: Bildbyrån

IK Oskarshamn hämtar in en pålitlig poängspelare från Hockeyettan. Det är forwarden Markus Modigs som får chansen i Hockeyallsvenskan.

29 mål och 53 poäng på 40 matcher. Det är vad Markus Modigs gjorde för moderklubben Vimmerby i vintras. Nu får den 26-årige vänsterforwarden sin andra chans i Hockeyallsvenskan.

För två år sedan plockades han in av Almtuna utan att ta chansen helt och hållet. Nu är det IK Oskarshamn som kontrakterar honom.

– Markus är en offensivt lagd forward med en bra blick för spelet och fina händer. Jag har sett honom flera gånger under vintern och han kommer från en riktigt stark säsong med Vimmerby. Nu ger vi honom chansen i HockeyAllsvenskan och jag tror och hoppas att Markus är redo för att ta klivet, säger sportchef Per Kenttä i ett pressmeddelande från IKO.

AVGJORDE J20-SM-FINALEN 2012

Modigs, som fick sin junioruppfostran i Linköpings regi, svarade för två mål och två assist på 24 matcher med Almtuna 2015/16. I Hockeyettan står han noterad för 83 mål och 159 poäng på 165 matcher.

På meritlistan finns ett J20-SM-guld med LHC från 2012, när Modigs avgjorde finalen mot HV71 med ett övertidsmål.