Här är skräckbilderna som Philadelphia inte ville se. Stjärncentern Sean Couturier, med 76 poäng i NHL under säsongen, skadades på dagens träning. Av lagkompisen Radko Gudas.

Philadelphia ser att ha drabbats av ett tungt bakslag i serien mot Pittsburgh. En av lagets stora stjärnor, Sean Couturier, skadades under dagens träningspass inför morgondagens fjärde åttondelsfinal.

Couturier fick en smäll av den egna backen Radko Gudas. Gudas har ett minst sagt tvivelaktivt rykte runt om i NHL och även om han knappast skadade Couturer med flit får man säga att backens agerande var en smula märkligt.

Couturier utgick omgående och enligt rapporter såg det inte speciellt bra ut. Gudas sade till media efter träningen att det var en kollision och att han och Couturer inte såg varandra när krocken skedde.

Skadan på Flyers stjärncenter kan möjligen öppna upp en plats för Oskar Lindblom. Den tidigare SHL-stjärnan tränade inte med någon av de fyra kedjorna idag utan skulle petas till nästa match efter att ha haft en tung start på slutspelet. Kanske kan den här skadan göra att svensken får en ny chans.

#BREAKING Our @6abc video of @NHLFlyers star Sean Couturier going DOWN at practice today after colliding with Radko Gudas. He limps off with the trainer. Claude Giroux told me "it didn't look good." So far no update from the #Flyers #NHLPlayoffs2018 #EarnTomorrow pic.twitter.com/SlfplFKjUd

— Jamie Apody (@JamieApody) April 17, 2018