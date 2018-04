Vegas Golden Knights är som första lag klara för den andra rundan av slutspelet. I natt tog man sin fjärde raka seger mot Los Angeles Kings efter 1–0 i Staples Center. Segerskytt: backen Brayden McNabb – som Golden Knights plockade från Kings i expansionsdraften i somras.

De har redan gjort så mycket mer än någon kunnat begära av dem. Likväl så är Vegas Golden Knights inte nöjda med att bara ha presterat en grundserie långt bortom vad någon vågat tro eller hoppas på.

Tidigt på onsdagsmorgonen blev expansionsgänget som första lag klara för den andra rundan av Stanley Cup-slutspelet. Detta genom att sopa bort Los Angeles Kings i fyra raka matcher.

Efter att ha vunnit de tre första drabbningarna med uddamålet var match fyra inget undantag. Golden Knights sköt matchens enda mål tidigt i den andra perioden. Symboliskt nog var det backen Brayden McNabb som gjorde det målet. 27-åringen var den spelare som Golden Knights plockade från just Los Angeles Kings i expansionsdraften förra sommaren.

Framspelad av Reilly Smith och William Karlsson klämde McNabb in ett direktskott förbi Jonathan Quick i hemmalagets kasse. Det var allt Vegas behövde i offensiv väg.

He's no stranger to goals in this building

😍😍😍#VegasBorn pic.twitter.com/emZPrHMx0r

— Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) April 18, 2018