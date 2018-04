Marcus Sylvegård får sällskap av sin bror Emil (höger) i Malmö i nästa säsong. Foto: Bildbyrån

Nu är det klart. Emil Sylvegård lämnar Linköping och återvänder till moderklubben Malmö för att spela med sin bror Marcus.

– När det nu blev aktuellt att komma hem var det ett enkelt val att ta, säger den tuffe forwarden.

Emil Sylvegård var en omtalad man under SM-slutspelet. Linköpingsforwarden var en tung pjäs att möta där ute på isen och han var inte rädd för att smälla på sina motståndare. Men efter två säsonger i LHC-tröjan var det dags för Malmösonen att röra på sig.

Och nu bekräftar Malmö via hemsidan att det blir en återkomst till moderklubben för forwarden. Han gör sin bror, Marcus Sylvegård, sällskap.

– Jag har varit ifrån klubben under sju säsonger och lärt mig väldigt mycket under den tiden. Samtidigt har jag följt varenda match Redhawks spelat under alla år, det är klubben i mitt hjärta. När det nu blev aktuellt att komma hem var det ett enkelt val att. Ledarstaben gör spelare bättre och här finns något att bygga vidare på. Drömmen om att vinna ett SM-guld med min moderklubb är stor och det är en dröm jag hoppas kunna förverkliga, säger Emil Sylvegård till hemsidan.

BRODERN SKRIVER OCKSÅ KONTRAKT

Han har spelat i Oskarshamn, Luleå, Asplöven och som tidigare nämnt även Linköping efter han lämnade Malmö senast. Kontraktet med skåningarna är skrivet över två säsonger.

Marcus Sylvegård, som själv skriver kontrakt över nästa säsong med klubben, är mycket glad över att få sin bror till samma lag.

– Jag ser fram emot att stanna i min moderklubb. Här vet jag att jag kan fortsätta att ta steg och utvecklas tillsammans med den tränarstab som finns i klubben. Dessutom ska det bli riktigt kul att få spela tillsammans med brorsan för första gången i karriären, säger Marcus Sylvegård.