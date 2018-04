NOMINERADE. Pekka Rinne, Andrej Vasiljevskij och Connor Hellebuyck gör upp om Vezina Trophy Foto: Bildbyrån & IBL

En amerikan, en finländare och en ryss – två ungtuppar och en veteran. Det blev variationsrikt när de tre målvakterna nominerade till Vezina Trophy presenterades av NHL tisdagen.

NHL har inlett presentationen av de spelare som är nominerade till priser på NHL Awards i Las Vegas i juni. I går kom besked om vilka tre målvakter som nominerats till Vezina Trophy som årets målvakt i ligan, ett pris som ligans general managers röstar om.

I år gör Pekka Rinne, Nashville, Andrej Vasiljevskij, Tampa Bay, och Connor Hellebuyck, Winnipeg, upp om utmärkelsen.

Rinne, 35, slog till med karriärens högsta räddningsprocent, 92,7, och släppte i snitt in 2,31 mål per match under de 59 matcher han gjorde under grundserien. Finländaren satte också klubbrekord med sina åtta nollor. Rinne har varit nominerad till priset tre gånger tidigare, men aldrig vunnit.

SATTE KLUBBREKORD I ANTAL NOLLOR

Vasiljevskij, 23, fick sitt stora genombrott mellan Tampa Bay LIghtnings stolpar efter att ha tagit över som förstakeeper i slutet av förra säsongen. Efter 65 matcher i grundserien hade han motat 92 procent av skotten och hållit åtta nollor, vilket är nytt klubbrekord.

Hellebuyck, 24, gjorde 67 matcher i grundserien och stoppade 92,4 procent av skotten i Winnipeg Jets kasse. Han hade sex nollor under säsongen och vann 44 matcher. Det gjorde honom och Vasiljevskij till de målvakter med flest segrar i hela ligan strax före Rinne, som var med och 42 segrar.

Vezina Trophy delas ut på NHL Awards 20 juni.