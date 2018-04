Timrås Jacob Olofsson har varit ett frågetecken inför U18-VM. Men nu står det klart att 18-åringen finns med i dagens premiär mot Schweiz.

Det var i en förberedande turnering som Timrås talangfulle center skadade sig och sedan dess har det varit oklart om han kan spela i VM eller ej. Men nu kommer besked: Jacob Olofsson är med i matchtruppen till dagens premiär mot Schweiz. Det skriver Athletics talangexpert Corey Pronman.

Jacob Olofsson stod under säsongen för 21 poäng i den allsvenska grundserien. En siffra han följde upp med fyra nya i kvalet.

Sweden registers Jacob Olofsson. He's in the lineup vs. Switzerland today.

— Corey Pronman (@coreypronman) April 19, 2018