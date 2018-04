Sean Bergenheim. Foto: Bildbyrån

Tongångarna har varit hätska i Finland mot all nej tack som drabbat det finska landslaget inför stundande VM i Danmark. Nu ger sig den förre landslagsspelaren Sean Bergenheim in i diskussionen och skriver ett öppet brev där han riktar skarp kritik mot det finska ishockeyförbundet.

Sean Bergenheim var tidigare under säsongen tvungen att slänga upp skridskorna på hyllan efter för många hjärnskakningar under sin karriär där han förutom spel för bland annat Frölunda och New York Islanders även spelade tre VM för Finland.

I Hufvudstadsbladet skriver nu 34-åringen ett öppet brev där han riktar skarp kritik mot det finländska förbundet som han menar på inte har förståelse för att det är nya tider nu apropå alla avhopp till den finska VM-truppen. Nya tider so delvis beror på lönetaket i NHL.

ANDRA TIDER NU

”Då större kontrakt tidigare delades ut till spelaren som nådde sin andra halva av karriären går numera långa och stora kontrakt till spelaren redan i en yngre ålder. Detta har lett till att spelarna har större och viktiga beslut att ta i en ung ålder. Jag tror inte de unga spelarna själv ser/märkt detta då de inte var med om ändringen som skedde under de två senaste lockouten och som tagit oss till situationen i dag. Det ser ut för mig att också ishockeyförbundet totalt missat detta, utifrån deras kommentarer angående de unga spelarnas deltagande eller icke-deltagande i VM”, skriver han bland annat.

Bergenheim menar på att spelarna kan vara mer trötta och slitna än vad som framkommer i media och att de dessutom behöver hela sommaren på sig för uppbyggnadsträning.

”Glöm inte heller bort att det ofta är NHL-lagen som ber sina unga spelare att inte åka till VM för att de vill att spelaren jobbar på att bli starkare, snabbare och skickligare. Det är alltså inte alltid direkt spelarnas egna beslut, utan pressen från NHL-klubbarna som är bakom besluten.”

BEROR INTE PÅ FÖRBUNDSKAPTENEN

Han tror inte heller att avhoppen skulle bero på den påstådda kritiken mot förbundskaptenen Lauri Marjamäki.

”Jag skulle slå vad över att varje finländsk NHL spelare vill spela för landslaget varje gång de verkligen kan, och vi kan glömma det här med att landslagstränaren Lauri Marjamäki är orsaken till att många tackar nej, det har alltid varit en hederssak för spelaren att spela för lejontröjan. Sällan under min karriär har jag varit i så bra LAG som just då jag spelat för landslaget tack vare enigheten i den finska lagledningen, tränarna och lagkamraterna.”