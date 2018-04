Jonathan Dahlén Foto: Bildbyrån

Han befinner sig för närvarande i Utica och spelar AHL-hockey, men det hindrar inte 20-årige Jonathan Dahlén från att skapa rubriker hemma i Sverige. Idag meddelade Hockeyallsvenskan att superlöftet nominerats till flera av ligans tyngre priser.

Det är i kategorierna Årets MVP (framröstat av ligans spelare) samt Årets Forward (framröstat av en jurygrupp) som Jonathan Dahlén blivit utnämnd som en av tre finalister, meddelar Hockeyallsvenskan.se.

Dahlén stod under den gångna säsongen för imponerande 44 poäng (23+21) på 44 matcher under Hockeyallsvenskans grundserie, men kanske än mer imponerande 14 poäng (8+6) på 10 matcher under kvalet mot SHL.

FÅR SÄLLSKAP AV HAUKELAND

I kategorin Årets MVP får han sällskap av forne lagkamraten Henrik Haukeland och Emil Molin som den gångna säsongen spelade för Modo. Molin konkurrerar även med Dahlén i Årets Forward där tredje kandidaten är Tor Immo som 2017-18 spelade för Troja-Ljungby.

Vinnarna presenteras under kommande vecka. Hela listan av nominerade spelare återfinns på Hockeyallsvenskans hemsida.