Columbus Blue Jackets nyckelspelare Alexander Wennberg missar sin tredje raka match i Stanley Cup-slutspelet. Centern tacklades fult av Washington Capitals Tom Wilson i match 1 av serien lagen emellan och har saknats ur laguppställningen sedan dess.

Det är The Athletics Alison Lukan som via Twitter meddelar att Columbus Blue Jackets i match 4 kommer till spel med samma laguppställning som i senaste drabbningen mot Washington Capitals. Detta innebär alltså att Alexander Wennberg, 23, fortsatt saknas när pucken släpps i Nationwide Arena 01.30 i natt svensk tid.

No lineup changes for #CBJ tonight

— Alison (@AlisonL) April 19, 2018