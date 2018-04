Chris Lindberg. Foto: Bildbyrån och Intuit Music Group and CHL Music and Sports

Han är den lovande målvakten som lade av och istället satsade på en musikkarriär. dag släpper Christopher Heino-Lindberg singeln ”Nothing Ever Will” som ni kan ta del av längre ner i artikeln.

Förre elitseriemålvakten Christopher Heino-Lindberg fortsätter att utveckla sin musikkarriär. Idag släpper han singeln ”Nothing Ever Will” som är med på hans nya album.

– Jag har varit i Nashville under tre år och skrivit en massa låtar till andra artister. Det är nu två och ett havt år sedan jag släppte min första skiva och kände att det var dags att jag skulle släppa någonting själv, berättar Heino-Lindberg och fortsätter:

– Den här gången var det lite annorlunda. Jag blev sajnad till ett förlag i Nashville där låtskrivaren jag skriver tillsammans med, Dan Tyler, sajnade mig. Han äger sitt eget förlag och har låtskrivare som jobbar för honom. Vi satt och surrade och jag berättade att jag ville göra en platta med musik som jag själv gillar och inte en platta där jag följer det som är inne just nu. Det gör man annars när man skriver åt andra. Jag ville göra musik som jag själv älskar och lyssnar på.

– En stor referens är Van Morrison som jag gillar jättemycket. Det är en country, blues, soul- changer. Jag har gått från countryrock som var på den förra plattan till att bland annat hylla Van Morrison, säger tidigare Färjestad och AIK-målvakten.

Berätta om ”Nothing Ever Will”.

– Det är singeln till nya plattan. Jag skrev melodin själv, satt med en gitarr, och sedan skickade jag den till Dan som skrev texten.

– Det här är en kärlekslåt. När du träffar den rätta spelar det ingen roll vart du har varit någonstans i livet. Att hitta den rätta handlar inte om att hitta en snygg tjej eller kille utan att du träffar ”the one”. Förhoppningsvis bryr sig ”the one” om vem du är. Man kan stadga upp livet genom att träffa en livskamrat som faktiskt bryr sig. Låten handlar alltså om hur mycket du kan utvecklas genom att träffa den rätta.

Vad är målet med musiken?

– Att jag får lite fäste med den här singeln. Det är alltid så att man vill få fäste och drömmen är att kunna leva på musiken till 100 procent. Fästet är att få en snackis och att min musik tilltalar folk. Jag hoppas att folk kommer tycka om den, men jag kommer fortsätta göra musik oavsett. Den här plattan är inte gjord för att jag ska bli älskad utan för att jag älskar det jag har gjort. Sedan är det kul om folk tycker om det för då kanske det kommer in lite pengar som gör att jag kan fortsätta göra det jag älskar, skrattar Heino-Lindberg.

– Det är kul om du tycker om min musik, men gör du inte det känns det ändå roligt att få ha delat med sig en del av mig själv. Jag själv älskar det här och det är något som jag verkligen står för.

INTE BARA MUSIK

Det är lätt att tro att allt i Christopher Heino-Lindbergs liv handlar om musik idag, men det är långt ifrån sanningen.

– Jag jobbar som målvaktstränare och ska iväg och jobba med (Björn) Bjurling strax. Vi ska jobba med AIK:s målvakter.

– Som alltid följer jag hockeyn som en dåre och har stenkoll (skratt). Jag kollar mycket NHL-nu och såg att Filip Forsberg gjorde ett snyggt mål mot Colorado. Jag såg också att Viktor Arvidsson nyligen gjorde ett snyggt slagskottsmål. Nu känner jag inte honom ännu men jag ska sjunga på hans bröllop så jag måste ha koll på honom. Han verkar glad och Nashville går bra, 3-1 i matcher nu, avslutar Chris Lindberg.

