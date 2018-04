Foto: Bildbyrån

Han fick i somras flytta på sig från Philadelphia till det nya NHL-laget Vegas Golden Knights. Men en känsla av att ha blivit bortvald har inte Pierre-Édouard Bellemare som trivs som fisken i vattnet med både staden och laget.

— Det var så många bra spelare som Vegas hade kunnat välja, att dom då valde oss kunde bara betyda att vi gjorde något rätt så vi hamnade här, berättar fransmannen för hockeysverige.se.

Visst var tyskarnas framfart i OS en av den här säsongen stora snackisar. Trots det är nog Vegas intåg i NHL den stora överraskningen. Dels att laget tog sig till Stanley Cup-slutspel, men också inledningen av slutspelet när ”ökenlaget” slog ut Los Angeles med 4-0 i matcher.

– Det är helt galet här i Las Vegas och det känns som man väntat under många år på att hockeyn skulle komma hit. Jag vet inte om det beror på att vi har varit bra hela året, men folket älskar hockey. Det har varit ganska enkelt för oss att spela här då vi spelat på rätt sätt och har en stor klack varje match, berättar den tidigare Skellefteå och Leksandsspelare Pierre-Édouard Bellemare som kom till Vegas från Philadelphia inför säsongen.

– Vi är ett gäng som varit i olika föreningar tidigare och nu har hamnat ihop. Vi pratade om vad vi skulle göra tillsammans och att det var en stor ära att bli upplockade av Vegas. Ingen av oss tog det på så sätt att vi kom hit för att vi var dåliga. I stället, det var så många bra spelare som Vegas hade kunnat välja, att dom då valde oss kunde bara betyda att vi gjorde något rätt så vi hamnade här.

– Vi kanske inte hade några ”superstars”, men väldigt många karaktärspelare som gjort att vi kunnat spela som vi har gjort under hela säsongen. Tränaren förklarade tidigt att vi inte hade ett lag för att spela en mot en hela tiden. Det var viktigt att alla 20 spelare var med på planen för att hjälpa varandra.

Vad är styrkan i Vegas spel?

– Vi är faktiskt ganska aggressiva. Redan från början fick vi veta att vi hellre förlorar då vi är aggressiva än att vi förlorar på att vi är passiva. Är vi aggressiva i försvarsspelet gör det att det blir lättare för oss att gå framåt.

KARLSSON BRA EXEMPEL

Vegas har två svenskar i laget, William Karlsson och Oscar Lindberg.

– William har varit helt knäpp (Skratt) och en av våra bästa spelare. Han har gjort rätt grejer och visat för våra andra killar att det bara är att köra på där ute för det får du då betalt för. Han har varit ett bra exempel, men vi har haft ganska många killar som har nått sin högsta poäng i karriären och det är till stor del tränarens förtjänst. William har haft mycket framgång. Där har vår tränare varit smart att snacka och hjälpa honom att ta dom kliv som han har gjort.

– Som jag sa så hade vi inga superstars, men vi hade flera killar som skulle vara dom som producerade och utvecklades framåt. William var en av dom. Han har varit grym där ute på isen och det har varit kul att se honom.

Och Oscar Lindbergs säsong?

– Hans säsong har varit lite mer upp och ner än Williams… (Nu vaknar familjen Bellemares nyfödda son så det blir lite bebissnack mellan far och son innan vi fortsätter intervjun.)

– Oscar var skadad och när han kom tillbaka var det ganska svårt att komma in i laget igen eftersom vi spelade riktigt bra då. Sedan förlorade vi en del och det hade egentligen ingenting med honom att göra, men tränare är så att dom då vill sätta in spelare med mer rutin då. På så vis har det varit betydligt tuffare för honom än vad det har varit för William.

FÅTT BERÖM

Pierre-Édouard Bellemare har den här säsongen svarat för sex mål och totalt 16 poäng på 72 matcher. 33-åringen från Lee Blanc-Mesnil har fått en hel del beröm för sitt uppoffrande defensiva spel.

– Säsongen har varit helt okej. Jag har spelat i en femma där vi förstod ganska tidigt vad var vår roll var och vad vi förväntades att göra. När någon spelare i blev skadad var det alltid någon från vår femma som fick gå upp.

– Jag fick spela med Oscar ganska länge. Det var också en grej som inte har hjälpt honom, att när han spelade med oss var det andra spelare som var stekheta så vi fick inte komma in och spela så mycket. För egen del har det ändå känts helt okej. Jag har förstått min roll och det är ungefär en samma som jag hade i ”Philly” med mycket ”box”, vilket är en grej som är blev viktig under säsongen ju tajtare det blev. Jag har hela tiden försökt hjälpa laget och det har funkat för mig.

Hur trivs du i staden Las Vegas?

– Det är fantastiskt och faktiskt den bästa stad som jag har spelat hockey i. Det är dessutom ett fantastiskt väder året runt. Det sjuka är att nästan alla tror att Las Vegas är en stad med gambling och där man går ut för att festa. Men det jag har märkt nu är hur stort Las Vegas är. Det bor över 2.4 miljoner människor här och det är hus precis överallt. Man kan shoppa eller bo i riktigt fina områden och trivas riktigt bra här. Dessutom är det ingen trafik här.

– För oss har det varit lätt att komma in i stan. Vi fick barn för tre och en halv månad sedan så vi har varit lyckliga över barnet och njutit av stan så det är svårt att inte trivas här som hockeyspelare. När hockeyn går bra, jag har fått vara med om det bästa man kan i livet, att få barn, då är det svårt att inte se flytten hit som något positivt.

Vad har det betytt för dig att bli pappa?

– Jag har hela tiden vetat att vi skulle bli föräldrar, men vi har väntat på att det skulle passa in i våra karriärer. Jag är tacksam att allt har gått bra och att vi bor på ett ställe som det här. Det här är den största grejen som jag och min fru (Hannah) har varit med om.

Kan du se dig själv spela i Skellefteå eller Leksand någon gång i framtiden?

– Man ska aldrig säga aldrig. Jag har mitt hus i Skellefteå och vi bor varje sommar där och det känns som att det är hemma. Vi funderar också på att bo där efter NHL, men vi kommer stanna här så länge som möjligt i alla fall.

– NHL, det kan du fråga alls spelare i världen om, att det är en dröm att spela här. Det är rätt kul att spela här om det går på rätt sätt och för mig har det gått ganska bra så just nu har jag inga planer på att dra härifrån. Jag får väl åka härifrån när dom inte vill ha mig kvar här (skratt), men så länge jag får vara kvar så stannar jag.

Nu får ni möta San José i nästa omgång i Stanley Cup-slutspelet, hur går dina tankar kring det?

– Det kommer bli en tuff serie. Vi första serie var också ganska tajt och det vart inte 10-0 i varje match. Jag tror att det kommer bli tajtare och ganska tufft, men desto längre du går i slutspel så blir det inte lättare direkt. Annars skulle det ju heller inte vara kul att spela slutspel, avslutar fransmannen.