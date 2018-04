Spelarna i Damkronorna ansluter sig till ishockeyspelarnas fack SICO. Detta skriver sajten kollega.se. Anledningen är att de vill ha bättre villkor. -- Det är inte en dag för sent att vi organiserar oss, säger Linköpings landslagsspelare Pe

Idag 12:32

Det har varit en tung säsong på många sätt och vis för New York Rangers som mitt under säsongen erbjöd sin målvakt Henrik Lundqvist en flytt. Något han dock tackade nej till. Det är New York Post som skriver om uppgifterna att Henrik Lun