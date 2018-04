Här är ett glädjebesked för Columbus. Lagets viktige center Alexander Wennberg gör comeback.

Alexander Wennberg blev målskytt i den första slutspelsmatchen mot Washington. Han tacklades sedan av busen Tom Wilson och tvingades utgå.

Sedan dess har Columbus svenske nyckelcenter inte kunnat spela. Men i kvällens match gör han comeback. Det bekräftar John Tortorella enligt Columbus eget twitterkonto.

Matchserien mellan Columbus och Washington står 2-2 sedan Washington vunnit två raka matcher i Columbus. Idag vänder serien tillbaka till huvudstaden. Med ett välkommet tillskott i laguppställningen för Blue Jackets.

Pucken släpps strax efter 21:00 svensk tid. Matchen sänds på Viasat Hockey.

#cbj head coach john tortorella says @alexwennberg will return to the lineup today for game five. pic.twitter.com/wjA8qyd4Ju

— x – Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) April 21, 2018