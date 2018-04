Tampa ordnade fram tre matchbollar i åttondelen mot New Jersey när de på bortaplan kunde vinna match fyra med 1-3. Därmed har de 3-1 i matcher och stor hjälte blev Nikita Kucherov som sammanlagt gjorde tre poäng. Nikita Kucherov var inblanda

Nattens möte mellan New Jersey och Tampa Bay var en grinig affär som innehöll 132 utvisningsminuter. Då slapp Victor Hedman ändå bestraffning för sin klubbspets i skrevet på rookien Nico Hischier. Det börjar bli rejält infekterat i serie

Den 23 januari fick han Brad Marchands armbåge i huvudet och drabbades av säsongens andra hjärnskakning. Sedan dess hade Marcus Johansson inte spelat. Men i natt gjorde han comeback för New Jersey Devils – i slutspelet – och hjälpte dem att

I januari hjälpte han USA till JVM-bronset med ett "C" på bröstet. Nu har forwardstalangen Joey Anderson avslutat sin collegekarriär och skrivit på NHL-kontrakt med New Jersey Devils. Joey Anderson avslutade förra helgen sin juniorkarriär p

Han gjorde ett mål för New Jersey Devils, men det är inte vad man kommer minnas från natten. Sami Vatanens match mot Tampa Bay kommer i stället bli ihågkommen för hans märkliga självmål. Tampa Bay har kopplat ett järngrepp om New Jersey

De har sedan i höstas nämnts som en av de hetaste kandidaterna till att så småningom ta hem Stanley Cup. Tampa Bay inledde slutspelet på bästa sätt när de på hemmaplan slog tillbaka New Jersey Devils med 5-2. Matchens stora förgrundsfigu

Natten mot torsdag startar Stanley Cup-slutspelet. I ett specialavsnitt delar NHL-timmens Uffe Bodin och Linus Hugosson med sig av sina tips i den för den första rundan. Nästa avsnitt av NHL-timmen spelas in på fredag. Innan dess har Linus Hug

För första gången på sex år är New Jersey Devils klara för Stanley Cup-slutspel. En 2–1-seger mot Toronto Maple Leafs i natt säkrade platsen bland de 16 främsta i NHL. För Philadelphia Flyers däremot räckte inte en 4–3-seger mot Carol

4 april, 2018

Ingenting kan stoppa Taylor Hall just nu. Det innebär samtidigt att ingenting kan stoppa New Jersey Devils. Efter fyra nya poäng av stjärnan i nattens möte med New York Rangers är Hall på väg att föra Devils till slutspel. – Det är en av