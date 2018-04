Kenny Jönsson. Foto: Bildbyrån

Igår blev Ylva Martinsen nummer 114 att väljas in i svensk hockeys hall of fame. Idag blev Kenny Jönsson nummer 115.

Med två OS-guld, ett VM-guld och två VM-brons är Kenny Jönsson en av de stora inom svensk landslagsishockey. Rögles superikon blev dessutom utsedd till den bästa backen i den galet stjärntäta OS-turneringen 2006 – trots att han spelade i HockeyAllsvenskan.

Nu väljs backen in i svensk hockeys Hall of Fame. Det meddelar förbundet i ett pressmeddelande på söndagsmorgonen.

”OS-guld, VM-guld och vald till OS-turneringens bäste back samma vår, 2006. Bara det räcker väldigt långt då vi pratar Kenny Jönsson, den väldige backen. En av Ängelholmslaget Rögle BK:s väldigt fina ambassadörer. Lägg därtill att han valts till Rinkens Riddare, fått Guldpucken som landets bäste ishockeyspelare, valts in i All Star Team i VM, blivit Årets Junior. I Rögle har hans tröjnummer 19 pensionerats och i New York Islanders har han valts in i klubbens Hall of Fame. Kenny hade en lång karriär i landslaget Tre Kronor, från 1993-2009. Han var hela tiden en prydnad för sporten som sådan, inte bara att han spelade vårdat och alltid tänkte efter före utan också för sitt ödmjuka sätt utanför rinken och i umgänget med media”, skriver de.

Kenny Jönsson kommer hyllas i samband med matchen mellan Sverige och Ryssland på lördag.