Nikita Kutjerov. Foto: Mark LoMoglio/Icon Sportswire

Favoriten höll. Trots att New Jersey stod upp väl tog Tampa sig vidare med 4-1 i matcher. I natt vann de med 3-1 sedan lagets tre ryska stjärnor imponerat.

Tampa Bay blev sent på söndagskvällen första lag i den östra konferensen att säkra avancemang till den andra slutspelsrundan. De höll för favorittrycket och slog ut New Jersey med bekväma 4-1 i matcher, även om Devils minst sagt gav Tampa en match.

Det var samma sak i den femte matchen. Tampa vann med 3-1 men det var ett långt ifrån chanslöst Devils på andra sidan. Tre ryska stjärnor klev fram. Superlöftet Michail Sergatjov pricksköt in 1-0, Nikita Kutjerov gjorde ett närmast identiskt mål fram till 2-0 och avslutade matchserien med 5+5 på fem matcher.

FICK IN EN REDUCERING

Och sen, när New Jersey jagade, mål var Andrej Vasilevskij närmast en vägg i kassen. Det var med andra ord ryssarnas kväll i Amalie Arena.

New Jersey fick in en reducering via Patrick Maroon med tre minuter kvar. Ett mål somgav rejäl spänning. Gästerna skapade sedan ett par fina chanser för kvittering men Vasilevskij stod emot. Han räddade till sist 26 av 27 skott i matchen.

I stället för 2-2 kom 3-1 när Ryan Callahan jagade ikapp en lös puck och satte den i en tom målbur med en dryg sekund kvar av matchen.