Nicklas Bäckström var mannen för dagen i Washington. Han inledde kvällen med ett bisarrt mål – och avslutade den genom att bli hjälte i förlängningen. Washington är nu bara en vinst från avancemang.

– Ett viktigt mål. Jag hade tur som fick en touch på pucken, säger Bäckström till NBC.

Washington och Columbus bjöd på söndagskvällen på en av slutspelets märkligaste matcher hittills. Drabbningen var full av märkliga händelser, oförklarliga missar och konstiga mål.

Det märkliga började i den första perioden när Alex Ovetjkin tappade pucken i powerplay och gav Columbus ett två mot ett-läge. Matt Calvert sköt och ett märkligt målvaktsagerande av Braden Holtby gjorde att Columbus kunde ta ledningen. Det mest bisarra målet kom dock några minuter senare.

Det var nämligen då som Nicklas Bäckström öppnade sitt målkonto för slutspelet. Han var bakom den förlänga mållinjen, lade in en puck mot kassen, och på något obegripligt sätt lyckades pucken landa i mål. Matchen var kvitterad.

Jevgenij Kuznetsovs 2-1 var också konstigt. Columbus stod för säsongens kanske sämsta byte vilket ledde till att Capitals kom tre mot ett. Kuznetsov testade lyckan och fick in pucken bakom Bobrovskij.

Glädjen blev dock kortvarig. Bara en minut senare kom nästa bisarra mål. TJ Oshie tappade pucken, helt oförklarligt, vid offensiv blålinje. Matt Calvert kom helt fri, missade pucken, men lyckades i stället finta bort Holtby och överlistade stjärnmålvakten med en spin-o-rama. Matchen var kvitterad.

Might be the most creative quick fix we've seen on a breakaway. #StanleyCup pic.twitter.com/lWTUrYONMD

— NHL (@NHL) April 21, 2018