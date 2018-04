Bill Peters Foto: Bildbyrån

Häromdagen avgick Bill Peters som coach för Carolina Hurricanes efter fyra säsonger. Nu har han fått ett nytt jobb.

Bill Peters var inte arbetslös många dagar. Häromdagen utnyttjade han en klausul som gjorde att han kunde avgå från Carolina för att ta över ett annat lag. Redan idag presenterades han på ett nytt jobb.

Peters är numera coach för Calgary. Flames offentliggjorde utnämningen på en presskonferens idag. Peters ersätter därmed Glen Gulutzan som i dagarna sparkades efter att Calgary missat slutspel.

– Det är en annan känsla, ett annat surr. Jag ser fram emot det, definitivt, säger Peters om att få coacha ett kanadensiskt lag.

Peters var under flera år assisterande coach till Mike Babcock i Detroit. De fyra senaste åren har han varit huvudansvarig för Carolina. Han tog inte laget till slutspel någon gång under de fyra säsongerna.

– Med tanke på att de hade en ny ägare och en ny general manager på väg in behövde de få anställa sin egen coach, sade Peters på presskonferensen om beslutet att lämna Hurricanes.