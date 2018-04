Filiph Engsund. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Oskarshamn meddelade idag att man kontrakterat sin tolfte spelare inför nästa säsong. Spelaren det handlar om är 24-årige centern Filiph Engsund som stannar ytterligare ett år i moderklubben.

Centern Filiph Engsund har varit moderklubben Oskarshamn trogen under hela karriären förutom diverse utlåningar, ett år i HV71:s juniororganisation och en säsong vardera för Borlänge och Västervik i Hockeyettan. Den sista säsongen av dessa (2014/2015) avslutade han med spel i moderklubben.

GÅR MOT FJÄRDE RAKA SÄSONGEN I A-LAGET

Sedan dess har Engsund spelat tre raka säsonger för Oskarshamn i allsvenskan och nu är det klart att det blir en fjärde.

— Filiph kommer, som flera andra, från en bra säsong i klubben och fick sitt stora genombrott här under året som var. En oerhört betydelsefull spelare både på isen och i omklädningsrummet. Han täcker mycket skott, jobbar hårt, krigar för föreningen och sprider bra positiv energi i gruppen. Vi hoppas att ”Fille” ska kunna ta ytterligare kliv under den kommande säsongen, kommenterar sportchefen Per Kenttä i ett pressmeddelande från klubben.

Filiph Engsund gjorde sin poängmässigt bästa säsong i allsvenskan den som nyss var med 13 poäng.

— Det är såklart inget svårt val att stanna kvar. Det var en kul säsong och jag känner att jag vuxit och utvecklats med förtroendet jag fick. Det är här i moderklubben jag vill vara. Det känns som att jag tagit bra kliv varje säsong, utvecklats successivt och vill fortsätta bygga på det här.

Kontrakteringen av centern innebär att Oskarshamn nu har tolv spelare klara inför nästa säsong.