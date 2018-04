Slava Vojnov. Foto: All Over Press

Slava Vojnov kastades ut ur NHL sedan han dömts för fängelse efter att ha misshandlat sin hustru. Efter tre år i Ryssland kan han nu vara på väg tillbaka till Nordamerika.

Slava Vojnov lämnade Nordamerika efter att ha dömts för misshandel på sin fru efter en halloweenfest som spårade ur. Han ska ha slagit, sparkat och tagit strupgrepp på Marta Varlamova samt knuffat in henne i en storskärms-tv.

Han satt två månader i fängelse men återvände till ishockeyn sedan han frisläppts. Storklubben SKA St. Petersburg valde att sajna upp Los Angeles tidigare stjärnback. Men efter tre år i Ryssland uppges han nu vara sugen på att återvända till Nordamerika.

LOS ANGELES INTE INTRESSERADE

Ryska Sport-Express rapporterar att fem NHL-lag är sugna på att plocka in 28-åringen. Det ska röra sig om Montréal, Florida, New York Islanders, New York Rangers och Winnipeg.

Vojnovs tidigare klubb, Los Angeles, är inte intresserade. Kings ville bryta kontraktet med backen efter fängelsedomen men ”slapp” det när Vojnov själv valde att flytta hem till Ryssland.

Vojnov har två Stanley Cup-titlar med Los Angeles. I vintras var han med och vann OS-guld med Ryssland.