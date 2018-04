Foto: All Over Press

Igår vann Ak Bars Kazan sin tredje Gagarin Cup-titel. Idag har KHL presenterat några individuella pristagare efter finalserien.

Redan igår blev det känt att poängligavinnaren Justin Azevedo utsågs till slutspelets mest värdefulla spelare. Men hans kedjekompis Anton Lander gick inte helt lottlös. Han fick det något obskyra priset för ”finalseriens bästa forward”.

Lander avgjorde en av finalerna genom att göra två mål och spelade också fram Rob Klinkhammer till hans avgörande mål i gårdagens femte finalmatch.

Emil Garipov utsågs till bäste målvakt och Atte Ohtamaa var främst av backarna i finalserien.

