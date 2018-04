Niclas Andersén Foto: Bildbyrån

VM-meriterade Niclas Andersén återvänder till Brynäs. Han har skrivit på ett treårskontrakt.

– Niclas har en bra karaktär och är en Brynäsprofil och med hans inträde i laget så blir vårt lag ännu stabilare defensivt men vi vet också att Niclas har offensiv kvalité när så tillfälle ges, säger sportchef Stefan Bengtzén.

När Niclas Andersén för tre år sedan lämnade Brynäs för spel i Pittsburghs organisation var det inte speciellt glada miner i klubben. Beskedet kom som en bomb och Brynäs stod utan sin lagkapten.

Nu är han tillbaka efter spel i AHL, NLA och KHL. Närmast kommer den tidigare landslagsbacken från Jokerit.

– Det känns fantastiskt roligt, jag har alltid haft en önskan om att få spela med Brynäs IF igen, men det är flera delar som ska passa in. Jag som spelare ska leverera på hög nivå och det ska passa in med övriga lagbygget för klubben, det känns verkligen fantastiskt att få återvända hem till Gävle och Gavlerinken igen, säger Niclas Andersén.

VM-MEDALJÖR

Stefan Bengtzén är nöjd med att ha värvat tillbaka guldhjälten från 2012.

– Det känns givetvis väldigt bra att vi åter lyckats knyta till oss Niclas till Brynäs IF. Niclas har en bra karaktär och är en Brynäsprofil och med hans inträde i laget så blir vårt lag ännu stabilare defensivt men vi vet också att Niclas har offensiv kvalité när så tillfälle ges.

29-åringen gjorde 22 poäng på 54 matcher senast han var i SHL för Brynäs. Totalt har han spelat 295 SHL-matcher för klubben.

2014 tog Niclas Andersén VM-brons med Tre Kronor.