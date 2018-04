Foto: Bildbyrån / All Over Press

I fredags avled den svenske superstjärnan Avicii, 28 år ung. Nu hyllas han av Tre Kronor under veckans Sweden Hockey Games.

Få artister lär spelas lika ofta i omklädningsrum som Avicii. I fredags avled Tim Bergling, som han egentligen heter, i Oman. Han blev 28 år gammal.

Som hyllning till superstjärnan kommer Tre Kronor under uppvärmningarna till sina tre matcher i veckans Sweden Hockey Games bara spela Aviciis musik. Det skriver man på sitt twitterkonto.

Skellefteå AIK gjorde samma sak inför en av SM-finalerna i ishockey.

Hur många omklädningsrum har inte förgyllts av hans musik? VM-förfesten börjar på torsdag och Tre Kronor vill stämma in i hyllningskören till Tim Bergling. Under hela Sweden Hockey Games spelar vi bara Avicii under vår uppvärmning. Vila i frid, Tim. #avicii pic.twitter.com/WrutPT1jLv

— Tre Kronor (@Trekronorse) April 23, 2018