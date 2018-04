Det blir VM-spel för Elias Pettersson. I alla fall om man ska tro Vancouver Canucks. Enligt klubbens general manager Jim Benning kommer SM-slutspelets MVP att företräda Tre Kronor i Danmark.

Elias Petterssons succésäsong nådde nya höjder på söndagen. Genom att skjuta två mål i den fjärde SM-finalen mot Skellefteå lade han grund för Växjö Lakers andra SM-guld. Han avslutade finalserien med sensationella tio poäng (6+4) på fyra matcher och belönades med Stefan Liv Memorial Trophy som slutspelets mest värdefulla spelare.

Men det ser inte ut att sluta där. Nu meddelar Vancouver Canucks, som draftade 19-åringen som femte spelare förra sommaren, att han ska representera Tre Kronor i VM i Danmark som startar på fredag nästa vecka.

Det är Ben Kuzma på Vancouver Province som meddelar att Canucks general manager Jim Benning bekräftat detta.

Benning confirmed Pettersson, fresh off a stunning MVP performance in the SEL playoffs, will play for Sweden at the world championship tournament. Juolevi is a possibility for Finland. #Canucks

— Ben Kuzma (@benkuzma) April 23, 2018