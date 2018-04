Viktor Fasth är svensk mästare. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Han skadad sig och missade finalserien. Men Växjös Viktor Fasth blev till slut svensk mästare. För hockeysverige.se berättar målvakten om skadan, hyllar kollegan Viktor Andrén och om glädjen att gå hela vägen.

– Det var det här jag flyttade hem för – för att få vara en del av den här gruppen, säger Fasth till hockeysverige.se.

Guldfirandet pågår för fullt i Skellefteå Kraft Arenas katakomber. Ut ur omklädningsrummet kommer Viktor Fasth som ler med hela kroppen. Växjös målvakt kan äntligen kalla sig svensk mästare.

– Det känns fantastiskt. Fantastiskt härligt med den här gruppen som vi har haft under hela säsongen och med spelare som har tillkommit, berättar en till synes känslosam 35-åring.

– Det är… Vi har jobbat otroligt hårt för det här. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Vi har blivit bättre för varje match som har gått under hela säsongen. Vi har tagit vara på de talangerna vi har i laget och utvecklat det under säsongen. Och det är det vi får skörda i dag.

I finalspelet har Fasth fått acceptera att vara en del av gruppen vid sidan av isen. Den givna förstamålvakten skadade sig i semifinalspelet, och hann inte tillbaka till starten av finalerna. Många var oroliga för hur ersättaren Viktor Andrén skulle palla trycket i en final, men det fanns enligt målvaktskollegan ingen anledning att oroa sig.

– Han kommer in och gör en fantastisk finalserie. Jag menar, han släpper en kasse på fyra matcher. Det är inte så mycket att snacka om. Det är en fantastisk prestation. Jag tycker att vi som lag spelar fantastiskt bra också. Men han har gjort det förjävla grymt när han kom in.

Andrén har själv pratat om sin styrka mentalt. Har det varit nyckeln till att han lyckades så bra?

– Ja men absolut. Samtidigt så har han tränat hårt hela vintern och vi har lagt ned åtskilliga med extra timmar målvaktsträning varje dag för att ta oss hit där vi är. Jag är inte förvånad över hur han spelar, för jag vet att han jobbar hårt för det varje dag. Det är imponerande att se.



Vilket radarpar. Viktor Fasth och Viktor Andrén (höger).

”DET ÄR SAKER SOM HÄNDER SOM MAN INTE KAN RÅ PÅ”

Imponerande var även Viktor Fasths säsong. Fram till skadan hade han i slutspelet släppt in 1,43 mål per match. Som vanligt har han varit högst bidragande till lagets framgång.

Hur har det varit för dig att sitta bredvid i finalerna?

– Självklart vill man vara med och bidra. Men samtidigt är det saker som händer efter vägen som man inte kan rå på. Det är skit samma just nu, vi står här som vinnare tillsammans och det är det som räknas.

– Det var hit vi ville tillsammans allihop, ända från maj när vi samlades. Det var det här jag flyttade hem för – för att få vara en del av den här gruppen. Det känns fantastiskt.

Så hur firar du ett SM-guld?

– Dels ska vi fira med fansen här. Sedan ska vi hem och bara njuta.