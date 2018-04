Dan Tangnes. Foto: Bildbyrån

Dan Tangnes hade brist på motivation och valde självmant att lämna Linköping efter lagets kvartsfinaluttåg mot Djurgården. Nu ser det ut som att tränaren hittat ett nytt ställe. Detta i den schweiziska klubben Zug, skriver MrMadhawk.

Det var under uppmärksammade former som tränaren Dan Tangnes meddelade sin avgång som Linköpings huvudtränare. Via klubbens hemsida berättade Tangnes efter kvartsfinalförlusten mot Djurgården att han hade tappat motivationen och mycket energi för att kunna fortsätta på sin post.

I stället hittade LHC tidigare hans ersättare i form av Tommy Jonsson, och nu ser Dan Tangnes ut att även han själv har hittat nästa destination.

HAMNAR TILLSAMMANS MED FÖRRE LHC-SPELAREN

MrMadhawk uppger att han väljer ett uppdrag som tränare i den schweiziska klubben Zug, där bland annat Garrett Roe spelar. Roe, som hade Tangnes som tränare under sin tid i LHC.

Zug sparkade Harold Kreis och nu väntas det bli den rutinerade SHL-tränaren som tar över.

Carl Klingberg och Viktor Stålberg är två svenskar i laget.