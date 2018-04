Filip Forsberg. Foto: Bildbyrån

De var de poängmässigt sett två bästa lagen i grundserien. Nu ställs Nashville Predators och Winnipeg Jets mot varandra i vad som kan beskrivas som titanernas kamp – redan i andra rundan av Stanley Cup-slutspelet.

– Vi har haft en hel drös tuffa matcher mot varandra under säsongen. I slutspelet lär det inte bli något annorlunda, säger Filip Forsberg till hockeysverige.se.

Nashville Predators fortsätter att ånga på på andra sidan Atlanten. Men det var med vissa besvär som laget tog sig vidare till nästa omgång i Stanley Cup-slutspelet genom att slå ut Colorado med 4–2 i matcher. Den som imponerat mest offensivt av alla spelare i Nashville i matchserien mot Colorado är Filip Forsberg. På sex matcher svarade han för fyra mål och totalt sex poäng.

– Det var en riktigt tuff serie. Colorado var oerhört bra, inte för att vi var förvånade men jämfört med vad många hade förväntat sig, säger Filip Forsberg till hockeysverige.se och fortsätter:

– Vi var förberedda på att det skulle bli väldigt tufft. Colorado gjorde det jäkligt bra och förtjänar mycket cred för det jobb dom gjorde. Sex matcher var ändå rättvist, skulle jag säga.

Enligt Filip Forsberg var svårigheten med att möta Colorado deras fart i spelet.

– De har många unga snabba spelare och då framför allt deras förstafemma med bland andra ”Gabbe” (Gabriel Landeskog) och (Nathan) MacKinnon som är jäkligt farliga. Det var vad jag tyckte var det tuffaste i alla fall.

Det såg ut som ni hade pratat om att spela med hög fart mot deras backar.

– Det var absolut något vi hade pratat om. Vårt spel bygger mycket på fart. Inte för att vi är ensamma om det i serien, men Colorados forwards är deras styrka.

Hur ser du på ditt eget slutspel så här långt?

– Det har varit helt okej ändå. Jag har gjort några hyggliga mål och har kunnat bidra till segrar. Sedan är det alltid saker som jag kan göra bättre och förhoppningsvis kan jag utveckla det mer och mer för varje serie som går.

Vad tänker du närmast på?

– Jag önskar att jag hade kunnat vara lite mer jämn. Jag gjorde några snygga mål, men ibland var jag lite frånvarande. Det är vad jag får försöka ta med mig.

”DERAS SPEL ÄR MER FYSISKT”

I nästa omgång väntar Winnipeg för Nashville. Om matchserien mot Colorado var tuff så tror förre Leksandsforwarden att det kommer bli ännu tuffare nu.

– Det ska bli jäkligt kul och det är egentligen de två bästa lagen om man kollar poängmässigt i grundserien under hela säsongen.

– Vi har haft en hel drös tuffa matcher mot varandra under säsongen eftersom vi är i samma division. I slutspelet lär det inte bli något annorlunda, tror Filip Forsberg som tycker att det är en viss skillnad spelmässigt mellan Colorado och Winnipeg.

– Det skiljer sig lite grann. De flesta lagen spelar ganska lika varandra nu för tiden. Alla försöker spela med fart, men deras spel är lite mer fysiskt än vad Colorados var. Det tror jag kommer bli den stora skillnaden, att det blir lite mer fysiskt spel.



Filip Forsberg har annars tangerat sitt poängrekord i NHL från säsongen 2015/16. På 67 matcher har han den här säsongen svarat för 26 mål och totalt 64 poäng. På det vann han lagets poängliga. Säsongen 2015/16 spelade han 82 matcher.

– Säsongen har ändå varit bra och poängen trillat in. Sedan har jag kanske inte spelat min bästa hockey. Det har varit lite hackigt med skada, avstängning och grejer, men överlag har jag fått gjort en del poäng och så där. Klart att det är bra för självförtroendet.

– Sedan har jag alltid höga krav på mig själv och tycker att det kunnat gå bättre, men förhoppningsvis har jag min bästa hockey kvar.

I och med att du har gjort flera fina säsonger i NHL så ökar kraven på din prestation, hur har du hanterat det under säsongen?

– Ska jag vara helt ärlig så är det ganska lugnt. Klart att det är så att kraven ökar, men vårt lag är inte riktigt byggt på en, två eller tre spelare utan det handlar om hela laget.

– Om vi kollar i vår poängliga så har vi sex spelare som ligger mellan 50 och 64 poäng. Av dom är två backar. Det är så vårt lag är byggt. Klart att när det behövs ett mål så är jag gärna den som kliver fram, men samtidigt är det inte lika utpräglat i andra lag som har folk som gör över 100 poäng och förväntas göra allting. Det här är också lite av vår styrka.

”I MATAFFÄREN KAN DET KOMMA FRAM NÅGON”

23-åringen från Åkerö i Leksand har spelat i Nashville under fem säsonger nu och han stortrivs även vid sidan av isen. Något som han tycker är viktigt för att kunna prestera på topp.

– Jag trivs jättebra. Tjejen (Jennifer) och jag köpte en lägenhet här förra säsongen och bor nu andra året i den. Allt är kanon och staden har växt och växt för varje år och går mer och mer mot att bli en storstad jämfört med hur det har varit.

– Att jag trivs skitbra tror jag är viktig. Nu har jag inget riktigt exempel där jag inte trivts att jämföra med, men jag skitnöjd.

Vad är det bästa Nashville och vad gör du där vid sidan av hockeyn?

– Ska jag vara helt ärlig så blir det inte att jag gör så mycket. Det finns oändligt med möjligheter. När folk kommer hit och hälsar på har dom fullt upp (skratt), men vi som bor här kanske inte tar vara på det lika mycket.

– Annars skulle jag säga att jag mest uppskattar lugnet. Det är en storstad och allt växer. Samtidigt får man vara i fred. Hockeyintresset är stort, men inte så att det blir jobbigt.

Är det folk som stoppar dig på stan och vill snacka hockey?

– Det händer lite då och då. I mataffären kan det komma fram någon och gratulera om det har gått bra, men det är absolut inget mer än så.