Patrik Carlsson. Foto: Bildbyrån/Stefan Persson

Efter en säsong i Finland är det nu klart att forwarden Patrik Carlsson återvänder till Frölunda. Han har skrivit på för tre säsonger.

Patrik Carlsson var med att vinna ett SM-guld och två CHL-mästerskap innan han förra våren lämnade för IFK Helsingfors i Finland. Nu är det klart att den Kungälvsbördige forwarden återvänder till Göteborg.

— Det känns helt rätt. Jag älskar att spela för Frölunda och att åka in i Scandinavium är det bästa som finns, säger 30-åringen i en kommentar på klubbens hemsida.

HADE EN BRA SÄSONG

Under sin säsong i Finland blev det 28 poäng i grundserien, samt 10 i slutspelet som tog slut i semifinal. De 28 poängen är det högsta antalet Carlsson har samlat ihop under en säsong i en högstaliga under karriären.

— Det känns förstås roligt och jättebra att få tillbaka ”Purre”. Han kommer hem efter en bra säsong i Finland, säger Frölundas sportchef Fredrik Sjöström.