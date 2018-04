Ordkriget är igång inför serien mellan Vegas och San José. Nu har Las Vegas borgmästaren Carolyn G. Goodman gått ut och piskat upp stämningen ytterligare…

I natt drar den andra slutspelsrundan igång. Den inleds med den eviga prestigekampen Washington-Pittsburgh klockan 01 och följs upp av det oväntade mötet mellan Vegas och San José vid fyratiden.

Inför det sistnämnda mötet har Las Vegas borgmästare, Carolyn G. Goodman, piskat upp stämningen ytterligare. På twitter klargjorde hon igår att San Josés lagfärg, teal, inte kommer tillåtas i Las Vegas så länge matchserien pågår. Hon klargör också att #NoTeal är hashtagen som gäller.

Det återstår att se vad straffet blir för de som vågar bära den turkosliknande färgen…

Just got of the phone with @chetbuchanan and @985KLUC and we’ve decided to ban the color teal in @CityOfLasVegas as our @GoldenKnights play the @SanJoseSharks in the #NHLPlayoffs #NoTeal #GoKnightsGo!

— Carolyn G. Goodman (@mayoroflasvegas) April 25, 2018