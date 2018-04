Håkan Åhlund och Fredrik Hallberg. Foto: Bildbyrån/Petter Arvidson

Det blir Håkan Åhlund och Fredrik Hallberg som tar över IK Oskarshamn. I dag bekräftade klubben anställningen av de tidigare Pantern-tränarna.

IK Oskarshamn har jagat nya tränare sedan Björn Hellkvist sa upp sitt kontrakt och flyttade upp till Örnsköldsvik för att ta över Modo.

Nu har man funnit ersättaren. Det blir Panterns tidigare tränare Håkan Åhlund som kliver in i båset. Vid sin sida får han sin assistent från samma klubb, Fredrik Hallberg.

– Det känns väldigt kul och inspirerande att få vara med och fortsätta den resan som påbörjades under förra säsongen, säger Åhlund.

– Samtalen tillsammans med Per har känts jättebra och vi har väldigt lika syn på mycket. Nu är försäsongsträningen redan igång och det är nu vi lägger grunden till säsongen. Jag ser mycket framemot att komma upp till Oskarshamn och bekanta mig med allt inom kort.

Åhlund fick lämna Pantern under den kaotiska säsongen i klubben och ersattes av kanadensaren Joby Messier. Tidigare har han varit assisterande tränare i Örebro.

– Viktigt för oss var att hitta en duo som vi tror kan bygga vidare på den process och resa vi startade vid den här tiden förra året. Vi har byggt en tydlig fysprofil och en tydlig spelidé med en offensiv och snabb hockey väldigt lik den hockey som Håkan och Fredrik lett Pantern med. Nu blåste det lite om Håkan förra säsongen men de allra flesta mynt har två sidor. För oss är det här en bra lösning och vi tror mycket på de båda två, säger sportchefen Per Kenttä.