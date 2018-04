Jacob Josefson. Foto: Bildbyrån/Johanna Lundberg

Han lämnade Djurgården och Sverige 2010 för att testa lyckan i NHL. Åtta år senare är Jacob Josefson tillbaka. Nu meddelar klubben på Facebook att centern återvänder.

– Det känns helt rätt, säger 27-åringen.

2010 spelade han SM-final mot HV71 med Djurgården. Året innan hade Jacob Josefson, 27, draftats i första rundan av New Jersey Devils och det var dit han flyttade.

Efter åtta säsonger i NHL – sju i New Jersey och den sista i Buffalo Sabres – kommer han tillbaka till Sverige. I en Facebook-sändning på fredagen presenterades Josefson av klubben.

– När jag väl hade bestämt mig kändes det helt rätt, då var det bara Djurgården jag ville till. Det var väldigt skönt att få det klart och det känns fantastiskt att vara tillbaka, säger han.

– Jag är en hyfsat smart spelare som försöker göra andra bättre. Jag sätter stolthet i hårt jobb och det är väl det man kan påverka.

HÅRT SKADEDRABBAD

Jacob Josefson gjorde 315 NHL-matcher och ytterligare 60 i AHL under sina år i Nordamerika. Han har varit hårt skadedrabbad i perioder och spelade exempelvis bara 39 av grundseriens 82 matcher för Buffalo den här säsongen.

Offensivt sett blev det två mål och två assist från svenskens klubb i Buffalo. Personbästa i NHL stannade på 14 poäng (4+10) på 58 matcher för New Jersey säsongen 2015/16. Hans poängsnitt under NHL-karriären låg på 0,2 poäng per match.

Nu hoppas han få ett lyft i och med hemkomsten.

– Man vill inte bli sämre än förra året, så man vill bygga vidare på det de gjorde då och ta sig ett eller två steg längre. Man kom hem för att vinna SM-guld med Djurgården, säger Josefson.

Kontraktet är skrivet på 2+2 år med en möjlighet för Josefson att lämna Sverige för utlandet efter två säsonger.

– Jacob matchar väldigt väl vår rekryteringsstrategi. Han är en stockholmskille som är utbildad i vår egen verksamhet och som nu går in i sina absoluta toppår i karriären. Vi vill gärna ha våra ledande spelare i åldersspannet 26-33 år, där är man oftast i sin fysiska och spelmässiga peak, säger sportchefen Joakim Eriksson.