VÄNDE. Pittsburghs förstakedja med Sidney Crosby, Patric Hörnqvist och Jake Guentzel utsatte Washington för en ny näsbränna. Foto: Bildbyrån/Eric Hartline-USA TODAY Sports

Washington Capitals näst snabbaste mål genom tiderna, stabilt målvaktspel och bra stöd från publiken. Sedan vände allt. Tre mål av Pittsburgh Penguins på mindre än fem minuter, alla gjorda av förstakedjan, varav ett av Patric Hörnqvist, gav de regerande mästarna en flygande start på kvartsfinalserien.

– Killarna försöker aldrig hitta ursäkter, vi vill bara hitta sätt att vinna, säger coachen Mike Sullivan efter Penguins 3–2-seger.



WASHINGTON (HOCKEYSVERIGE.SE)

Avicii-hyllningen hann knappt ebba ut i Capital One Arena innan Levels övergick i måljubel från hemmafansen. Aleksandr Ovetjkins flippassning frispelade Jevgenij Kuznetsov, som behärskat tryckte pucken förbi Matt Murray. 1–0 till Washington efter sjutton sekunder, det näst snabbaste målet i Capitals historia.

Om Washingtons första matchserie mot Columbus Blue Jackets handlade om att vara bäst i special teams och ta till vara på de få chanser som dök upp, var den första perioden mot Pittsburgh raka motsatsen. Chanserna avlöste varandra, utvisningarna uteblev. Ovetjkin missade öppet mål efter dryga fem minuter spelade, och åt andra hållet fick Braden Holtby göra flera kvalificerade räddningar för att hålla hemmaledningen intakt.

Kanske var det precis den tempofyllda ishockey man förväntat sig, eller åtminstone hoppats på, när dessa två rivaler möts. Försnacket till matchserien hade dels kretsat kring den historiska stjärnrivaliteten mellan Sidney Crosby och Aleksandr Ovetjkin, men också det faktum att Penguins slagit ut Capitals i kvartsfinalen två år i rad. Är det en simpel tillfällighet, eller något som satt griller i huvudet på Washingtonspelarna?

MÅLVAKTSDUELL I TVÅ PERIODER

Andra perioden inleddes i samma rasande tempo som den första. Aleksandr Ovetjkin och Sidney Crosby var båda i lineupen för respektive lag och var ofta ute på isen samtidigt, men det berodde nog snarare på Capitals coach Barry Trotz önskan om att matcha Matt Niskanen och Dmitrij Orlov mot Sidney Crosby, än någon raffinerad PR-stunt.

När matchens första utvisning till slut kom i andra perioden, var det Tom Wilson som åkte ut för en tveksamt dömd interference i en närkampssituation med Crosby. Kanske var det domarnas sätt att markera mot den ökänt stökige Wilson, att hålla spelet rent i närheten av Crosby. Wilson drog på sig flest utvisningsminuter i hela NHL under ordinarie säsong, och det var han som delade ut tacklingen som ledde till att Columbus Blue Jackets Alexander Wennberg fick en hjärnskakning i första matchen av round 1.

Annars handlade de två första perioderna om målvakterna. Braden Holtby och Matt Murray var båda lugna och stabila i sina ingripanden, trots den svängiga matchbilden och de många målchanserna. Det skulle komma att ändras i matchens avslutande rond.

GUENTZEL FORTSÄTTER LEVERERA

28 sekunder in i den tredje perioden fick Capitals ett två mot ett-läge. Ovetjkin flexade intermedieate-klubban och placerade på det patenterat mjuka sättet pucken i högra krysset. Allt såg bra ut för Washington. Sedan vände allt. Som om hjärnspöken, vidskeplighet och svart magi plötsligt hann ikapp hemmalaget. På mindre än fem minuter vände Pittsburg underläget till ledning 3–2.

Och det var en svensk som inledde målskyttet. Patric Hörnqvist kastade på chans in pucken mot mål, och i röran där framför skymdes sikten för Braden Holtby i hemmamålet, och pucken letade sig in. Ytterligare två minuter senare kom en passning från Jake Guentzel mot Crosby i offensiv zon, som Ovechkin slarvigt missade att rensa undan, och istället blev hans tafatta ingripande en halv assist till – opassande nog – Crosby, som dök upp bakom honom och stötte in kvitteringen till 2–2.

– Jag såg att Jake kollade på mig, sen studsade pucken lite, så det var bara att dra till, sa Crosby om situationen efteråt, innan han fortsatte med att berömma sin kedjekamrat Guentzel som har sju mål och 16 poäng på sju slutspelsmatcher.

– Han gör mycket saker bra. Han tävlar, han vinner fighter och gör mål på olika sätt.

Den tidigare livliga hemmapubliken sjönk ihop så monumentalt av 2–2-målet, att Jake Guentzels snabbt påföljande 3–2-mål för Pittsburgh nästan kändes som en regisserat övertydlig Mighty Ducks-scen om förlorat självförtroende för hemmalaget. Washington gjorde försök till forcering i slutet av matchen, men utan framgång.

INGEN MALKIN ELLER HAGELIN

Matchen slutade 3-2 till Pittsburgh. Pittsburghs Mike Sullivan tränare var behärskat lugn efter matchen. Trots frånvaron av Jevgenij Malkin och Carl Hagelin lyckades laget ta en viktig bortaseger.

– Killarna försöker aldrig hitta ursäkter, vi vill bara hitta sätt att vinna. Vi har kapabla spelare som kan täcka upp för de som är borta. Det är såklart svårt att ersätta skickliga spelare som Jevgenij och Hagelin, men det är vad som krävs om man ska vinna slutspel. Det räcker inte med tre kedjor och sex försvarsspelare, säger Sullivan.

Capitals omklädningsrum svarade en nedslagen Braden Holtby på frågor efter matchen.

– Det var en sån match där det är chanser åt båda hållen, när man inte vet hur det kommer gå. Då slutar det ofta med att en studspuck åt något håll avgör.

På frågan om hur han går vidare efter förlusten svarar han, än mer nedslagen:

– Vi får titta på filmen, se om det är något jag kan göra bättre, och i morgon kommer jag till rinken med ett mindset att jag måste bli en bättre målvakt, mer fokuserad och bättre förberedd.

Andra matchen i serien spelas på söndag, också den i Washington D.C.

JESPER SPANNE

Washington – Pittsburgh 2–3 (1–0, 0–0, 1–3)

Washington: Jevgenij Kuznetsov (5), Aleksandr Ovetjkin (6).

Pittsburgh: Patric Hörnqvist (3), Sidney Crosby (7), Jake Guentzel (7).

Pittsburgh leder serien med 1–0 i matcher.