Danmark får sin allra största stjärna till hemma-VM. Världsmålvakten Frederik Andersen kommer till turneringen.

Frederik Andersen var en av NHL:s bästa målvakter under säsongen och var stundtals lysande även under slutspelet, där Toronto igår åkte ut ur slutspelet efter en dramatisk sjundematch mot Boston.

Det är danska uppgifter som säger att Andersen nu fått godkänt att förlänga säsongen genom att spela hemma-VM. Danmark får därmed förstärkning från landets största ishockeystjärna just nu. Kanske till och med någonsin.

Den tidigare Frölundamålvakten är dessutom från Herning, där Danmark spelar sina gruppspelsmatcher. Han gör sitt fjärde VM, även om det bara blivit spel i två turneringar. Det senaste världsmästerskapet för Andersen var 2012, då han fortfarande spelade för Frölunda.

Frederik Andersen bekræfter, at han kommer hjem til VM i Danmark. Han har netop fået et “GO” fra Toronto Maple Leafs. Formalia i form af forsikring mangler blot at blive ordnet. #isdk

