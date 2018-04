Rockford Icehogs, med tidigare Moratränaren Jeremy Colliton i båset, är klara för andra rundan av AHL-slutspelet Calder Cup. Det kan man tacka Victor Ejdsell för. I natt blev han stor övertidshjälte när Chicago Wolves besegrades för tredje matchen i rad.

Victor Ejdsell iklädde sig rollen som stor övertidshjälte i nattens rysare mellan Rockford Icehogs och Chicago Wolves i AHL-slutspelet Calder Cup. 17.22 in i den tredje övertidsperioden sköt han det förlösande 4–3-målet som gör att Icehogs avancerar till andra rundan efter 3–0 i matcher.

Ejdsell hade skjutit sitt första slutspelsmål tidigare i matchen. Den tredje övertidsperioden var på väg mot sitt slut när han prickade rätt i powerplay efter att svenske backen Carl Dahlström varit involverad i förarbetet.

IT'S OVER!

The @goicehogs win in triple overtime in the eighth-longest game in AHL history! They're going to the next round of the #CalderCup playoffs! #CHIvsRFD #AllOrNothing pic.twitter.com/FugB084kHf

