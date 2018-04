David Åslin siktar på en bra sommar. Foto: Ronnie Rönnkvist

Han har en karriär som kantats av klubbyten. Men också av läckra mål. Den här säsongen fick David Åslin det dock inte att stämma i Leksand och han lånades ut till Södertälje där han blir kvar även nästa säsong.

— Nu har jag en viktig sommar framför mig där jag hoppas att få vara skadefri så jag kan bygga upp mig rejält och visa upp nästa säsong vad jag kan på riktigt, berättar han för hockeysverige.se.

SÖDERTÄLJE (HOCKEYSVERIGE.SE)

David Åslin ses av många som en artist ute på rinken. Två gånger, 2014/15 och 2015/16, har han fått utmärkelsen Årets mål Award. Efter det att lämnade Leksand första gången 2011 för Troja har karriären varit kantad av klubbyten. Troja, Växjö, Leksand, Rögle, Leksand igen och nu Södertälje.

INGEN STABILITET

Det är också i Södertälje som han kommer spela nästa säsong, en säsong han ser fram mycket emot. Men hur har egentligen alla klubbyten påverkat den 28-åriga rospiggen? Hockeysverige.se träffade David Åslin i samband med Tre Kronors match i Sweden Hockey Games mot Tjeckien.

– Klubbytena har påverkat mig både positivt och negativt. Jag har lärt mig mycket om dom olika hockeykulturerna i olika lagen, men framförallt har det inte varit någon stabilitet för mig som person eller hockeyspelare. Speciellt som det vart förra säsongen när jag fick byta klubb mitt under säsongen. Det blir lite sönderryckt då.

Har du valt att göra dom flesta klubbytena själv eller har du oftast tvingats bort?

– Det är lite både och. Klubbytena som blivit av där har båda velat att det skulle ske samtidigt som det har varit bättre för mig att utvecklas någon annanstans. Klubbarna kanske inte fick ut det dom hoppades på.

– Jag har höga krav på mig själv och den säsongen jag kommer från nu är jag inte så nöjd med.

VILL SPELA OFFENSIV HOCKEY

En säsong som vi återkommer till strax, men först är vi nyfikna på vart han har spelat sin bästa hockey?

– Den offensiva hockey som jag trivs med som människa och spelare spelade jag i Troja och bitvis i Växjö, men även i slutet av tiden i Rögle innan jag gick till Leksand.

– Det är den offensiva hockeyn jag vill spela och jag känner att jag inte har fått visa upp den så som jag hade velat.

Handlar det om att du fick mer förtroende i exempelvis Troja och Växjö, i Troja fick du massor av speltid?

– Ja, exakt. Förra säsongen hade jag problem med skador samtidigt, ”peppar peppar” har jag haft tur att inte ha fått så många skador tidigare i karriären. Det vart lite stressat för mig när det inte gick som jag ville.

Ser du dig själv som en artistisk spelare eller en grovjobbare?

– Jag ser mig som lite både och. Jag gillar att jobba hårt för mitt lag och jag sätter också mitt lag i fokus före mig själv. Det är något jag har fått lärt mig under åren.

– Jag tycker att jag besitter en offensiv spets som jag vill visa upp och blandar det med hårda jobbet.

Om du ser på din första säsong i Hockeyallsvenskan, 2009/10 och jämför med dagens SHL och Hockeyallsvenskan, hur ser du att dom offensiva spelarna kommer till sin rätt?

– Det blir svårare eftersom hockeyn förändras. Hockeyn har blivit mer försvarsanpassad där man styr mer över hela banan.

– Klart att det ändå finns lägen. Det handlar om att göra rätt saker på rätt ställen och våga så det kommer finnar mycket lägen framöver att göra mål på också.

– Ska man lyckas göra saker idag så krävs det att du har fart. Det är också något som jag prioriterar väldigt mycket i mitt spel. Spelar du inte med fart så kanske du kommer förbi första spelaren, men då finns det alltid en andragubbe där som tar pucken av dig. Farten är A och O idag.

Vem eller vilka är dom tuffaste spelare du mött framför mål?

– Det finns många som är duktiga framför mål. En sådan som (Daniel) Rahmi är stark där, Bibic-bröderna (Alen och Almen) är starka men även (Nicklas) Grossmann i Södertälje är tuff att möta framför mål. Det är tre, fyra stycken, men det finns många mer att nämna.

– Jag har själv inte fått någon riktig tuff smäll framför mål, men jag blev överkörd av (Gustav) Rydahl en gång. Han är ju min polare så det känns lite komiskt så här i efterhand.

LÅNADES UT TILL SSK

Säsongen som gick var långt ifrån en fullträff för David Åslin. Efter 26 matcher, ett mål och totalt åtta poäng lånades han ut till Södertälje. Där gjorde han i stället ett starkare intryck. På 15 matcher i klubben från Kringelstan gjorde Åslin två mål och totalt fem poäng.

– Det var en väldigt speciell säsong som blev väldigt sönderryckt för mig. Jag försökte hitta formen under hela säsongen. Jag var både skadad och sjuk under tiden i Leksand och kom inte in i det riktigt. Jag började säsongen bra, men sedan gick det även tungt för oss som lag.

– Som du säger så bytte jag hit till Södertälje. Det kändes som jag började om lite grann och jag försökte komma in allt igen. Bitvis tycker jag också att det kändes bra, i alla fall bättre och bättre. Nu har jag en viktig sommar framför mig där jag hoppas att få vara skadefri så jag kan bygga upp mig rejält och visa upp nästa säsong vad jag kan på riktigt.

Du hade både press och förväntningar på dig i Leksand, blev du då frustrerad när du blev skadad och dessutom sjuk?

– Absolut, men med tanke på den spelare jag är så får jag inte bli frustrerad. Då blir det bara ännu svårare. Det hårda jobbet kan man göra fast man är frustrerad, men det kreativa ska bara komma naturligt. Då krävs det att man inte är frustrerad. Att då åka och leta efter någonting fungerar oftast inte så bra.

Hur var det att få lämna Leksand och åka hit till Södertälje?

– Det var såklart speciellt. Jag har, som jag alltid har sagt, haft många fina år i Leksand. Samtidigt blev jag mottagen på ett jättefint sätt här. Nu blir jag kvar här minst en säsong till och det är ett tecken på att dom tror på mig och vet min kapacitet. Det ska jag ge tillbaka till Södertälje nästa säsong, säger Åslin med ett leende samtidigt som han upplever att han får spela den offensiva hockey som passar honom i SSK.

– Det här jag sa om att få en riktig sommar, bygga upp mig och vara skadefri kommer jag ha igen i min skridskoåkning och jag kommer kunna använda mina verktyg på ett annat sätt än i vintras.

När nu kom till Södertälje, hade du ett snack med tränaren Uffe Lundberg om hur dom ville använda dig?

– Vi hade ett möte innan jag kom hit. Han vet min kapacitet, men när jag kom till Södertälje hade jag inte spelat på tre veckor tack vare ett virus jag bar på.

– Det blev att jag matchades in försiktigt och succesivt. Bitvis är jag också nöjd med vissa delar i mitt spel, men jag har större krav på mig själv än så.

Vilka krav ställer du på den kommande säsongen?

– Det ska bli otroligt kul och mina tankar inför säsongen är enbart positiva. Jag är revanschsugen och jag tror att vi har något riktigt bra på gång. Det säger i och för sig alla om sina klubbar, men ska jag vara riktigt ärlig så känns det otroligt kul här i Södertälje.