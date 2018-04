Derek Ryan. Foto: Bildbyrån/Johan Bernström

Med bara några dagar kvar till VM i Danmark offentliggjorde idag USA vilka 23 spelare som kommer få åka med till Europa. Notabelt ära att den förre SHL-stjärnan Derek Ryan finns med.

Chicagos Patrick Kane blir lagkapten och Detroits coach Jim Blashill kommer leda det amerikanska laget som den 4 maj premiärspelar mot Kanada.

Bland de 23 uttagna spelarna finns den förre Örebrostjärnan Derek Ryan som under sin säsong i SHL gjorde 60 poäng och som förutom att vinna poängligan öven tilldelades Guldhjälmen som går till ligans mest värdefulla spelare.

Numera spelar Ryan i Carolina och säsongen som var gjorde han 38 poäng.

Det är Sportsnet som på sin webbsida presenterar truppen.

MÅLVAKTER:

Scott Darling, Carolina Hurricanes

Keith Kinkaid, New Jersey Devils

Charlie Lindgren, Montreal Canadiens

BACKAR:

Will Butcher, New Jersey Devils

Quinn Hughes, University of Michigan

Nick Jensen, Detroit Red Wings

Alec Martinez, Los Angeles Kings

Connor Murphy, Chicago Blackhawks

Jordan Oesterle, Chicago Blackhawks

Neal Pionk, New York Rangers

FORWARDS:

Cam Atkinson, Columbus Blue Jackets

Blake Coleman, New Jersey Devils

Alex DeBrincat, Chicago Blackhawks

Johnny Gaudreau, Calgary Flames

Brian Gibbons, New Jersey Devils

Patrick Kane, Chicago Blackhawks

Chris Kreider, New York Rangers

Dylan Larkin, Detroit Red Wings

Anders Lee, New York Islanders

Sonny Milano, Columbus Blue Jackets

Derek Ryan, Carolina Hurricanes

Tage Thompson, St. Louis Blues

Colin White, Ottawa Senators