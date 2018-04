Oskar Lindblom såg med två mål inatt till att ge sitt Lehigh Valley slagläge i matchserien mot Providence. Detta efter att han gjort två mål i 4-1-segern och därmed är nu ställningen 2-1 i matcher till Phantoms.

Den förre Brynäs-stjärnan Oskar Lindblom gjorde sin första slutspelsmatch för Lehigh Valley i Calder Cup sedan han återkom från Philadelphia Flyers. Det blev succé direkt minst sagt när han gjorde både 2-0 och 3-0 för sitt lag mot Providence. En smakstart för Phamtoms.

— Det är det som är viktigast förstås, att få en bra start. Vår grupp är så begåvad, så vi måste vara redo när pucken släpps. Det är så viktigt för oss, sa han efter matchen.

Under grundserien i AHL gjorde 21-åringen 34 poäng och under sina 23 matcher för Philadelphia i NHL blev det två mål och fyra assists. Dock blev han poänglös i de fyra slutspelsmatcher mot Pittsburgh Penguins han deltog i.

Lindblom: “That’s what’s most important, to get a good start of course. Our group is so talented so we need to be ready when the puck drops. That’s so important for us.” pic.twitter.com/0xfqEZtxc1

— LehighValleyPhantoms (@LVPhantoms) April 28, 2018