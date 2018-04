Jerry Andersson gläds med laget - men tror det blir tufft nästa år. Foto: Henrik Skoglund och IBL

Under stor dramatik avgjordes igår VM.s andra division. Den stora skrällen var att Storbritannien efter 25 års frånvaro återigen tog klivet upp bland de 16 främsta i världen. Detta efter att de ifjol spelade i VM:s tredje division.

— Jag är inte förvånad men imponerad, sammanfattar Jerry Andersson sina intryck när hockeysverige,se når honom sent på lördagskvällen.

Jerry Andersson har de två senaste säsongerna jobbat som assisterande tränare i engelska Sheffield Steelers och han har god kännedom om brittisk hockey. Några av de spelare som var med om gårdagens bragd har han tränat i klubblaget. Däribland veteranen Robert Dowd och draftaktuelle Liam Kirk.

— Det finns en otrolig krigarmoral i de här killarna, berättar 58-åringen för hockeysverige.se och fortsätter.

— Det finns något extra i den brittiska mentaliteten. De har inte skickligheten och taktiken alla gånger, men de har en jävla ”fighting spirit” och förmåga att komma igen.

ORDNADE AVANCEMANGET MED 15 SEKUNDER KVAR

Den kämpaglöden visade de upp i gårdagens match mot turneringens värdnation Ungern. En poäng skulle krävas för att Storbritannien skulle fixa miraklet, som man ändå får säga att det är med de på förhand givna förutsättningarna att laget var tillbaka på nivån för första gången sedan 2013 efter sin vinst i division 1B ifjol.

Det såg tufft ut och sent i matchen låg Storbritannien under med 2-0 och egentligen ingenting tydde på att de skulle kunna rubba Ungern. Men då kom det där som Jerry Andersson pratar om in i bilden och efter en reducering av Robert Dowd kunde Robert Farmer skicka in kvitteringen med 15 sekunder kvar av matchen.

Med sin bakgrund i den brittiska hockeyn de två senaste säsongerna gläds Andersson lite extra med framgången.

— En go känsla. Jag vet vilken lidelse och passion de har för detta och utifrån det känner jag en enorm glädje. Fansen står bakom och får upp brittsik hockey på världskartan. Det här kanske kan bli en start på att ta tag i utvecklingsarbetet.

— Resultaten som de olika ligalagen har gjort har ju också gett en liten fingervisning om att de kan matcha Italien, Slovenien, Ungern och Kazakhstan.

KLUBBLAGEN HAR NÅTT FRAMGÅNGAR

På senare år har lag som Sheffield Steelers och Nottingham visat att de kan stå upp bra mot andra klubbar från de så kallade större nationerna och den inhemska ligans utveckling tror Jerry Andersson är en bidragande faktor till att landslaget nu klättrat två nivåer i VM-hierarkin på bara ett år.

— Jag tror att loket har varit de fyra stora, Cardiff, Nottingham, Sheffield och Belfast. De har dragit det hela med allt bättre importspelare. Det är en bidragande orsak. Utifrån det så har det också ställts krav på coacherna och tittar vi på organisationerna de fyra stora lagen har, utan att förringa de övriga för det kommer där också…

— Jag såg en enorm skillnad på det där i år jämfört med ifjol och lusläser man varje roster så är det många bra importspelare och det är klart att det har entusiasmerat de brittiska spelarna och även ägarna till klubbarna.

Trots framgångarna tror Andersson att det kommer bli rejält tufft nästa år när Storbritannien för första gången på 25 år ska spela mot de stora nationerna.

— De kommer naturligtvis få det jättetufft. De är inne i en jättestor generationsväxling och bakom där finns Liam Kirk och några till. Men de har några tuffa år framför sig beroende på att utvecklingsarbetet underifrån har inte hängt samman med hur ligan jobbar. Jag är inte jätteinsatt, men för mig känns det som att ligan och förbundet tänker på olika saker och det gör ju att det inte kommer så mycket underifrån, mer än Liam Kirk då.

— Man ska veta att det inte är någon skillnad på de brittiska killarna vi ser i landslaget på deras sätt att förberedda sig. Det är exemplariska killar med hög karaktär. Många har erfarenhett och det finns de som skulle kunna spela en NHL-match. Det är professionella killar på alla områden. Men det ärt fortfarande stor skillnad att vara en toppspelare i B-VM kontra att var det i A-VM.