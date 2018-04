Under stor dramatik avgjordes igår VM.s andra division. Den stora skrällen var att Storbritannien efter 25 års frånvaro återigen tog klivet upp bland de 16 främsta i världen. Detta efter att de ifjol spelade i VM:s tredje division. -- Jag är

Igår 21:25

Han landade, han värmde och han spelade. Adrian Kempe flög in till Sverige så sent som under fredagen. Men Los Angeles Kings forward valde ändå att spela lördagens match med Tre Kronor. Och det var inte vilken match som helst, det var Kempes de