Adam Boqvist och Olof Lindbom prisades. Foto: Bildbyrån

Alldeles nyss säkrade Finland sitt fjärde VM-guld på U18-nivå genom tiderna. När det var dags att dela ut direktoratets utmärkelser fanns två svenskar bland pristagarna.

Finland lyckades i den tredje perioden av VM-finalen i Chelyabinsk betvinga USA med Niklas Nordgrens segermål. Efter matchen delades det ut priser och där var det svenskt.

Inte nog med att Småkronorna tidigare idag bärgade bronset. Målvakten Olof Lindbom från Djurgården utsågs till turneringens bäste keeper och Brynäs Adam Boqvist till bäste back.

Lindbom släppte bara 1,66 mål per match under sina sex framträdanden i turneringen och räddningsprocenten blev 94,9. Boqvist gjorde tre mål och tre assist under mästerskapen och vann därmed backarnas poängliga.

Till VM:s bäste forward och MVP utsågs amerikanen Jack Hughes som vann hela poängligan på tolv poäng.

Det röstades fram ett all star team också och det såg ut på detta vis. Noterbart är att svenskamerikanen Oliver Wahlstrom kom med.

Målvakt: Olof Lindbom, Sverige

Back: Cameron York, USA

Back: Anton Malyshev, Ryssland

Forward: Oliver Wahlstrom, USA

Forward: Niklas Nordgren, Finland

Forward: Jack Hughes, USA