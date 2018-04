Anna Amholt blev matchvinnare. Igen. Foto: Ronnie Rönnkvist

Anna Amholt var den kanske främsta orsaken till att juniordamerna tog silver på U18-VM i vintras. Nu lämnar hon Luleå för att fortsätta karriären i AIK, där hon ersätter gravida landslagsmålvakten Minatsu Murase.

Anna Amholt har rötterna i Hovås utanför Göteborg, men det är i Luleå hon har fått sin målvaktsutbildning de två senaste säsongerna. Efter att Luleå värvat landslagsmålvakten Sara Grahn väljer 18-åringen nu att lämna Norrbotten.

Ny klubbadress blir i stället AIK, där hon ska ersätta gravida landslagsmålvakten Minatsu Murase.

– Det är en väldigt spännande värvning. En av mina första prioriteringar när jag tog jobbet var att hitta en målvakt. Med Anna får vi en av, om inte den bästa unga målvakten i Sverige, säger nyutnämnde AIK-coachen Jared Cipparone om värvningen.

– Hon har redan imponerat under sina år i Luleå och med U18-landslaget. Hon är väldigt mogen och har en stor drivkraft att utvecklas som målvakt. Vi ser fram emot att hon leder vårt lag nästa år och i framtiden.

Amholt var den stora hjälten när Sverige tog silver på U18-VM i januari och har under säsongen gjort tolv matcher för Luleå i SDHL. Hon släppte i snitt in 1,40 mål per match och hade en räddningsprocent på 92,9.

– Det ska bli jättekul att komma till Stockholm och få en omstart. Att jag även känner några i laget, bland andra Ethel Wilhelmsson och Agnes Wilhelmsson underlättar självklart, säger Amholt