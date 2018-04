”JAG TROR ATT HAN KAN FÖRÄNDRA EN HEL KLUBB”

Rasmus Dahlin och Johan Larsson. Foto: Bildbyrån & All Over Press

Allt talar för att Rasmus Dahlin hamnar i Buffalo Sabres. Ett lag som återigen har haft en blytung säsong. Supertalangen är precis vad klubben behöver. Och faktum är att spelarna i laget redan under årets säsong hade Dahlin som ett samtalsämne.

– Vi pratade lite under säsongen. Att man har hört om en kille i Sverige som är jätteduktig, säger Sabres-svensken Johan Larsson till hockeysverige.se.

Buffalo Sabres tog hem högsta vinsten i helgens draftlotteri. Klubben säkrade förstavalet i sommarens draft. Den givna ettan Rasmus Dahlin kommer med andra ord att få Sabres som sin nästa klubbadress.

Och i sitt nya lag får han sällskap av ett gäng andra svenskar. En av dem är Tre Kronors VM-aktuella center Johan Larsson. Han jublade såklart över att klubben nu kan lägga vantarna på landsmannen Dahlin.

– Kanonbra! Kul för Buffalo och oss som lag. Det blir spännande, konstaterar Larsson.

– Det är kul såklart. En jättebra spelare vad jag har hört och sett.

Hur bra skulle du säga att Dahlin är?

– Jag har inte sett honom så jättemycket. Men jag såg honom lite i JVM och jag menar… Han har det mesta som en back ska ha. Jag tror att han kan gå in nästan var som helst med sin fina spelförståelse och spelsinne.



Rasmus Dahlin och Johan Larsson. Snart lagkamrater i Buffalo Sabres.

"VI HAR PRATAT LITE UNDER SÄSONGEN"

Och det var ett JVM som i år spelades i just Buffalo. Kanske bidrog det till att det redan under säsongen, under NHL:s grundserie, snackades om Dahlin bland Sabres spelare. På grund av knackiga resultat har det länge stått klart att klubben skulle få välja tidigt i 2018 års draft.

– Vi har pratat lite under säsongen. Att man har hört om en kille i Sverige som är jätteduktig, berättar Larsson.

Det är klart att det pratas om Rasmus Dahlin. För Buffalo Sabres har återigen haft ett blytungt år. Larsson tror att supersvensken är precis vad fansen och klubben behöver.

– Ja, absolut. Men han är såklart en spelare. Det gäller att hela laget tar tag i det. En spelare kan inte komma in och göra allting. Men absolut. Det är en toppspelare.



Buffalo Sabres, klubben som kan välja Rasmus Dahlin i sommarens draft.

"JAG TROR ATT HAN KAN FÖRÄNDRA EN HEL KLUBB"

För hur man än vrider och vänder på det är förväntningarna förstås skyhöga på 18-åringen från Trollhättan.

Hur höga tror du att förväntningarna kommer att vara?

– Såklart att han kommer få förväntningar på sig. Han kommer gå som nummer ett. Men jag tror att han är en ganska mogen kille av vad jag har hört. Sedan får vi andra försöka ta hand om honom.

Och det råder ingen tvekan om vad Dahlin kommer att kunna betyda för Sabres framtid.

– Jag tror att han är en spelare som kan förändra en hel klubb. Det känns så i alla fall. Och det känns, som jag sa, som en mogen och klok kille, fortsätter Larsson att berätta.

– Men det är svårt att säga nu direkt, han är väldigt ung också. Men han är dynamisk och kan göra allt på en hockeyplan, och han har bra spelförståelse. Det blir en jättebra förstärkning.