Edwin Hedberg. Foto: Bildbyrån/Anders Bjurö

Edwin Hedberg blir jämte Patrik Norén Skellefteå AIK:s första nyförvärv inför nästa säsong. I dag meddelade SM-finalisterna att man plockar in Hedberg, som närmast kommer från Rögle.

– En grym skridskoåkare, en av ligans absolut bästa, säger sportchefen Mikael Lindgren om värvningen.

Edwin Hedberg, 24, går vidare i SHL-karriären. Efter sin hittills mest produktiva säsong i ligan, 23 poäng (11+12) på 52 matcher för Rögle flyttar forwarden från Östersund nu norrut.

I dag blev det offentligt att Hedberg tecknat ett tvåårskontrakt med Skellefteå AIK.

– Jättekul och spännande att han vill komma upp och spela för oss, säger Mikael Lindgren i ett pressmeddelande.

– Jag tror att han kan ta nästa steg i sin utveckling här hos oss.

29 POÄNG PÅ 72 MATCHER MED RÖGLE

Hedberg har en brokig karriär bakom sig med en dopingavstängning under sin tid i Modo, något som gjorde att han flyttade till KHL för spel i Medvescak Zagreb under drygt två och en halv säsong. I fjol återvände han till Sverige och har sedan dess spelat 72 SHL-matcher och noterats för 29 poäng i Rögles tröja.

– Han är en grym skridskoåkare, en av ligans absolut bästa. Hans spelsätt kommer att passa perfekt in hos oss, säger Lindgren.

Hedberg har ett förflutet som pojk- och juniorlandslagsspelare. Han har även testats i Tre Kronor.

– Det känns väldigt inspirerande att få komma till en toppklubb som Skellefteå, så när jag blev kontaktad av Mikael så var det inget svårt val att fatta, säger han om valet av Skellefteå.