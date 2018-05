För några veckor sedan började det ryktas om en övergång till NHL för den finske OS-målvakten Mikko Koskinen. Nu meddelar Edmonton Oilers att allt är klart.

Mikko Koskinen har haft en riktigt stark säsong i KHL för SKA St. Petersburg och vaktade dessutom det finska målet vid OS i februari. I mitten av april började det pratas om en övergång till NHL för målvakten vars kontrakt gick ut med KHL-klubben i dag.

Nu meddelar Edmonton Oilers att 29-åringen är klar för dem den kommande säsongen. Något det började ryktas om för några dagar sedan.

The #Oilers have agreed to terms with free agent goaltender Mikko Koskinen on a one-year contract. The 29-year-old just completed his 5th season in the KHL & 4th with SKA Saint Petersburg (1.99 GAA & .926 save percentage in that span). pic.twitter.com/YVElP2AR8p

— Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) May 1, 2018