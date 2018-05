Under tisdagen offentliggjorde Ryssland den trupp som kommer att representera landet i stundande Hockey-VM i Danmark. Och det blir några välbekanta ansikten som flyger dit. Som vanligt när Ryssland spelar internationellt är det stor representa

Allt talar för att Rasmus Dahlin hamnar i Buffalo Sabres. Ett lag som återigen har haft en blytung säsong. Supertalangen är precis vad klubben behöver. Och faktum är att spelarna i laget redan under årets säsong hade Dahlin som ett samtalsäm

28 april, 2018

Han landade, han värmde och han spelade. Adrian Kempe flög in till Sverige så sent som under fredagen. Men Los Angeles Kings forward valde ändå att spela lördagens match med Tre Kronor. Och det var inte vilken match som helst, det var Kempes de